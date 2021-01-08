Samanyolu Haber /Gündem / Kaftancıoğlu'ndan, Soylu'ya Boğaziçi cevabı /08 Ocak 2021 14:32

Kaftancıoğlu'ndan, Soylu'ya Boğaziçi cevabı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Boğaziçi'ne rektör atanan Prof. Melih Bulu'ya yönelik protestolara katıldığı için kendisini suçlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, "CHP'si ve CHP'li il başkanları illerindeki tüm kesimlerin sorunlarıyla ilgilenir" yanıtını verdi.

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere ilişkin Kaftancıoğlu'nu kast ederek "Bir parti il başkanının terör militanlarıyla ne işi var?" demesine Twitter hesabından yanıt verdi.

Kaftancıoğlu "CHP ve CHP’li il başkanları illerindeki tüm kesimlerin sorunlarıyla ilgilenir, takipçisi olur ve haklı mücadelenin yanında yer alırlar. Kibir göstermez davetlere de icabet ederler. Kıskanmayın ne olur, çalışın sizin de bizler gibi il başkanlarınız olur:))" dedi.


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