Kaftancıoğlu'ndan, Soylu'ya Boğaziçi cevabı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere ilişkin Kaftancıoğlu'nu kast ederek "Bir parti il başkanının terör militanlarıyla ne işi var?" demesine Twitter hesabından yanıt verdi.





Kaftancıoğlu "CHP ve CHP’li il başkanları illerindeki tüm kesimlerin sorunlarıyla ilgilenir, takipçisi olur ve haklı mücadelenin yanında yer alırlar. Kibir göstermez davetlere de icabet ederler. Kıskanmayın ne olur, çalışın sizin de bizler gibi il başkanlarınız olur:))" dedi.







