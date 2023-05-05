Samanyolu Haber /Gündem / Kalın, Alman basınına konuştu: Sonuç ne olursa olsun saygı duyuyoruz /05 Mayıs 2023 14:06

Kalın, Alman basınına konuştu: Sonuç ne olursa olsun saygı duyuyoruz

Alman basınına konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 14 Mayıs seçimleriyle ilgili, "Sonuç ne olursa olsun seçim sonucuna saygı duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerine yönelik olarak Alman Die Zeit gazetesine röportaj verdi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Kalın, "Yurt dışında olduğu kadar muhalefette de hükümetin seçim yenilgisini kabul etmeyeceğine dair korkular var. Ne düşünüyorsunuz?" sorusunu, "Son 21 yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan birçok seçime, genel seçime, yerel seçime, referandumlara katıldı. Bu seçim onun 17'nci seçimi olacak. Seçim sonucunu hiç sorgulamadı. Sonuç ne olursa olsun seçim sonucuna saygı duyuyoruz" diye yanıtladı.

'NATO'NUN PARÇASIYIZ, AB'YE KATILMAK İSTİYORUZ'
"Müttefiklerimizle nasıl bir ortak geleceğimiz olduğu konusunda dürüst bir tartışma yapmak istiyoruz" diyen Kalın, "Biz NATO'nun bir parçasıyız, AB'ye katılmak istiyoruz ama karşılıklı çıkar ve saygıya dayalı bir eşitlik ilişkisi istiyoruz. Hiyerarşi yok, ataerkillik yok, eşitler arasında bir ilişki yok" diye konuştu.

Türkiye'nin ihracatının yüzde 40'ının AB'ye yapıldığı, Türkiye'deki yabancı yatırımların yüzde 70'inin AB'den geldiği aktarılarak, "Bunu değiştirmek istiyor musunuz?" diye sorulması üzerine Kalın, "Avrupa bizim en büyük ticaret ortağımız, bu durumu korumak ve ticari ilişkileri artırmak istiyoruz ama geçmişte Türkiye'ye çok haksızlık yapıldığını düşünüyoruz. AB'ye üye olmadan Gümrük Birliği'ne giren tek ülkeyiz. Umarım bir gün AB'ye gireriz ama bu olmazsa, dünyanın sonu değil" değerlendirmesinde bulundu. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kalın, Alman basınına konuştu: Sonuç ne olursa olsun... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:21:46