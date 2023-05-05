Kalın, Alman basınına konuştu: Sonuç ne olursa olsun saygı duyuyoruz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerine yönelik olarak Alman Die Zeit gazetesine röportaj verdi.







Gazete Duvar'da yer alan habere göre Kalın, "Yurt dışında olduğu kadar muhalefette de hükümetin seçim yenilgisini kabul etmeyeceğine dair korkular var. Ne düşünüyorsunuz?" sorusunu, "Son 21 yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan birçok seçime, genel seçime, yerel seçime, referandumlara katıldı. Bu seçim onun 17'nci seçimi olacak. Seçim sonucunu hiç sorgulamadı. Sonuç ne olursa olsun seçim sonucuna saygı duyuyoruz" diye yanıtladı.





'NATO'NUN PARÇASIYIZ, AB'YE KATILMAK İSTİYORUZ'

"Müttefiklerimizle nasıl bir ortak geleceğimiz olduğu konusunda dürüst bir tartışma yapmak istiyoruz" diyen Kalın, "Biz NATO'nun bir parçasıyız, AB'ye katılmak istiyoruz ama karşılıklı çıkar ve saygıya dayalı bir eşitlik ilişkisi istiyoruz. Hiyerarşi yok, ataerkillik yok, eşitler arasında bir ilişki yok" diye konuştu.





Türkiye'nin ihracatının yüzde 40'ının AB'ye yapıldığı, Türkiye'deki yabancı yatırımların yüzde 70'inin AB'den geldiği aktarılarak, "Bunu değiştirmek istiyor musunuz?" diye sorulması üzerine Kalın, "Avrupa bizim en büyük ticaret ortağımız, bu durumu korumak ve ticari ilişkileri artırmak istiyoruz ama geçmişte Türkiye'ye çok haksızlık yapıldığını düşünüyoruz. AB'ye üye olmadan Gümrük Birliği'ne giren tek ülkeyiz. Umarım bir gün AB'ye gireriz ama bu olmazsa, dünyanın sonu değil" değerlendirmesinde bulundu.