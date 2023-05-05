Putin'e kötü haber: Rus paralı asker grubu Wagner, Bahmut'tan çekiliyor

Yevgeni Prigojin, Wagner güçlerinin gelecek hafta Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmaların son aylarda şiddetlendiği Bahmut şehrinden ayrılacağını açıkladı.







Reuters haber ajansının aktardığına göre, Prigojin, bugün bir açıklama yaparak, Wagner güçlerinin geçtiğimiz yaz aylarından bu yana Rusya'nın ele geçirmeye çalıştığı Ukrayna'nın Bahmut şehrinden 10 Mayıs itibariyle çekileceğini duyurdu. Prigojin, verdikleri ağır kayıplar ve yetersiz askeri mühimmat sebebiyle bu kararı verdiklerini söyledi.





'LOJİSTİK KAMPLARA ÇEKİLİP YARALARIMIZI SARACAĞIZ'

Prigojin, konuya ilişkin açıklamasında, "Wagner savaşçıları adına, Wagner komutanlığı adına, 10 Mayıs 2023 itibariyle Bahmut'taki pozisyonlarımızı savunma bakanlığı birimlerine devretmek durumunda olduğumuzu ve Wagner'den geriye kalanları yaralarımızı sarmak için lojistik kamplara çekeceğimizi ilan ediyorum" ifadelerini kullandı.







Prigojin, "Wagner birimlerini Bahmut'tan çekiyorum çünkü mühimmat yokluğunda anlamsızca yok olmaya mahkumlar" değerlendirmesini paylaştı.





PRİGOJİN'DEN VİDEO: MÜHİMMAT NEREDE?

Wagner kurucusu Prigojin, son dönemde Rusya Savunma Bakanlığı'na hitaben yaptığı açıklamalarda, Bahmut'ta savaşmaya devam edebilmek için daha fazla mühimmata ihtiyaç olduğunu söylüyordu. Prigojin, dün de mühimmat verilmediği için öldürüldüklerini belirttiği savaşçıların görüntüsünü yayımlayıp Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov’a bağırarak mühimmatın nerede olduğunu sormuştu.