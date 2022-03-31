Samanyolu Haber /Politika / Kamu bankaları AKP'lilerin çiftliğine dönüştü /31 Mart 2022 07:34

Kamu bankaları AKP'lilerin çiftliğine dönüştü

Kamu bankalarının son genel kurullarında, yönetim kurulu üyelerinin aylıklarına zam yapıldı. Üyelerden kamu görevi bulunmayanların aylıkları 5 bin TL artarak 30 bin 940 TL oldu. Kamu görevi olanlar ise 17 bin TL alacak.

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BİrGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, Ekonomide yaşanan kötü gidişat karşısında asgari ücrete ilave zam için yurttaşları yılın ikinci yarısına kadar bekleteceğini açıklayan iktidar, kamu bankalarının yöneticilerinin aylıklarında sadece zam tutarı olarak asgari ücreti geride bırakan artışa imza attı.
Kamu bankaları, mart ayı içerisinde gerçekleştirdiği yıllık genel kurul toplantılarında, aylık ücretler ve yönetici atamaları olmak üzere çok sayıda önemli karara imza attı. Buna göre, geçen yıl Ziraat Bankası’nda kamu görevi bulunmayan yöneticilerin aldığı 25 bin 785 bin TL’lik aylık ücret, 5 bin 155 TL artışla 30 bin 940 TL’ye yükseldi. Hem bir kamu kurumunda görevli olup hem de kamu bankalarının yönetim kurulunda bulunan isimler için belirlenen aylık ücret ise 14 bin 360 TL iken 2 bin 870 TL artışla 17 bin 230 TL oldu. 


Vakıfbank ve Halkbank’ta ise bu tutar 2 TL daha yüksek belirlendi. Aralarında eski AKP milletvekilleri, bakanlar, belediye başkanları, parti yöneticileri, Cumhurbaşkanı danışmanları ve bakan yardımcılarının da bulunduğu isimlerin kamu bankalarından alacağı ücretler yıllık 371 bin TL ve 206 bin TL arasında olacak.

TERCİHLERİ DEĞİŞMEDİ

Öte yandan kamu bankalarının 25 Mart’ta yapılan genel kurullarında Ziraat Bankası Yönetim Kurulu'nda değişiklik olmazken Vakıf ve Halkbank’ta bazı isimler gitti, yerine yenileri geldi. Halkbank’ta görevden ayrılan iki üyenin yerine seçilen iki yeni isimden biri yine AKP kökenli bir siyasetçi oldu. Vakıfbank’ta yönetim kurulu üyeleri Dilek Yüksel ile Serdar Tunçbilek’in yerine eski AKP Isparta milletvekili H. Kemal Kurt ile Mehmet Hüseyin Bilgin geldi. Halkbank'ta ise Yönetim Kurulu'na Himmet Karadağ yerine Mesut Karakaş getirildi.

Halkbank’ta ballı maaşlar


Halkbank Yönetim Kurulu üyeleri de tıpkı Ziraat Bankası’nda olduğu gibi AKP’li isimlerden oluştu. Halkbank’ın yüksek tutarlı maaşa sahip yöneticileri şöyle:

Mevlüt Uysal Eski AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Eski AKP Başakşehir Belediye Başkanı

Meltem Taylan Aydın Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi

Maksut Serim Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı

Ebubekir Şahin Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı

Sezai Uçarmak Ticaret Bakan Yardımcısı

Ziraat’ın kadrosu hep AKP’li


17 bin 230 TL ve 30 bin 940 TL tutarlarında maaş alan Ziraat Bankası yöneticileri arasında eski AKP’li bakan ve parti yöneticileri de bulunuyor. Ziraat Bankası’nda “ballı maaşlarla” yönetim kurulunda görev yapan isimler şöyle:

Veysi Kaynak Eski AKP Milletvekili

Mahmut Kaçar Eski AKP Milletvekili

Serruh Kaleli Eski Anayasa Mahkemesi üyesi

Fazlı Kılıç Eski AKP Kâğıthane Belediye Başkanı. Ziraat Bankası’nda ayrıca Denetim Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi Yedek Üyesi

Feyzi Çutur Ziraat Bankası Kredi Komitesi Asil Üyesi

Ahmet Genç Ziraat Bankası Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Faruk Çelik Eski AKP Milletvekili ve eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Devlet Bakanı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Burhaneddin Tanyeri Ziraat Bankası Kredi Komitesi Asil Üyesi


AKP’nin çiftliği Vakıfbank


Kamunun önemli kuruluşlarından Vakıfbank’ta 5 isim, Saray ve AKP bağlantılı. O isimler ve görevleri şöyle:

Abdulkadir Aksu Eski AKP Milletvekili, eski bakan

Ragıp Cemil Ertem Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi

Abdi Serdar Üstünsalih Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Üyesi

Adnan Ertem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı.

Sadık Yakut Eski AKP Milletvekili

Haydar Kemal Kurt Eski AKP Milletvekili

Üç yerden tam 313 bin 870 TL’lik maaş


Banka yöneticilerine zam yapılırken bürokratların birden fazla maaş alması tepki çekiyor. Bunun son örneği Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan’dı. CHP’li Deniz Yavuzyılmaz, Alparslan’ın KuveytTürk’ten aylık 142 bin 518 TL "huzur hakkı" aldığını belirtmiş, diğer ücretleri ise şöyle aktarmıştı: Bakan Yardımcılığı maaşı: 39 bin 357 TL. KuveytTürk YK ilave ücreti: 131 bin 995 TL.
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