Kamu bankaları AKP'lilerin çiftliğine dönüştü

Kamu bankaları, mart ayı içerisinde gerçekleştirdiği yıllık genel kurul toplantılarında, aylık ücretler ve yönetici atamaları olmak üzere çok sayıda önemli karara imza attı. Buna göre, geçen yıl Ziraat Bankası’nda kamu görevi bulunmayan yöneticilerin aldığı 25 bin 785 bin TL’lik aylık ücret, 5 bin 155 TL artışla 30 bin 940 TL’ye yükseldi. Hem bir kamu kurumunda görevli olup hem de kamu bankalarının yönetim kurulunda bulunan isimler için belirlenen aylık ücret ise 14 bin 360 TL iken 2 bin 870 TL artışla 17 bin 230 TL oldu.









Vakıfbank ve Halkbank’ta ise bu tutar 2 TL daha yüksek belirlendi. Aralarında eski AKP milletvekilleri, bakanlar, belediye başkanları, parti yöneticileri, Cumhurbaşkanı danışmanları ve bakan yardımcılarının da bulunduğu isimlerin kamu bankalarından alacağı ücretler yıllık 371 bin TL ve 206 bin TL arasında olacak.

Halkbank’ta ballı maaşlar





Ziraat’ın kadrosu hep AKP’li

AKP’nin çiftliği Vakıfbank

Üç yerden tam 313 bin 870 TL’lik maaş

BİrGün'den Hüseyin Şimşek'ingöre, Ekonomide yaşanan kötü gidişat karşısında asgari ücrete ilave zam için yurttaşları yılın ikinci yarısına kadar bekleteceğini açıklayan iktidar, kamu bankalarının yöneticilerinin aylıklarında sadece zam tutarı olarak asgari ücreti geride bırakan artışa imza attı.Öte yandan kamu bankalarının 25 Mart’ta yapılan genel kurullarında Ziraat Bankası Yönetim Kurulu'nda değişiklik olmazken Vakıf ve Halkbank’ta bazı isimler gitti, yerine yenileri geldi. Halkbank’ta görevden ayrılan iki üyenin yerine seçilen iki yeni isimden biri yine AKP kökenli bir siyasetçi oldu. Vakıfbank’ta yönetim kurulu üyeleri Dilek Yüksel ile Serdar Tunçbilek’in yerine eski AKP Isparta milletvekili H. Kemal Kurt ile Mehmet Hüseyin Bilgin geldi. Halkbank'ta ise Yönetim Kurulu'na Himmet Karadağ yerine Mesut Karakaş getirildi.Halkbank Yönetim Kurulu üyeleri de tıpkı Ziraat Bankası’nda olduğu gibi AKP’li isimlerden oluştu. Halkbank’ın yüksek tutarlı maaşa sahip yöneticileri şöyle:Eski AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Eski AKP Başakşehir Belediye BaşkanıCumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu ÜyesiCumhurbaşkanlığı BaşdanışmanıRadyo ve Televizyon Üst Kurulu BaşkanıTicaret Bakan Yardımcısı17 bin 230 TL ve 30 bin 940 TL tutarlarında maaş alan Ziraat Bankası yöneticileri arasında eski AKP’li bakan ve parti yöneticileri de bulunuyor. Ziraat Bankası’nda “ballı maaşlarla” yönetim kurulunda görev yapan isimler şöyle:Eski AKP MilletvekiliEski AKP MilletvekiliEski Anayasa Mahkemesi üyesiEski AKP Kâğıthane Belediye Başkanı. Ziraat Bankası’nda ayrıca Denetim Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi Yedek ÜyesiZiraat Bankası Kredi Komitesi Asil ÜyesiZiraat Bankası Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiEski AKP Milletvekili ve eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Devlet Bakanı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık BakanıZiraat Bankası Kredi Komitesi Asil ÜyesiKamunun önemli kuruluşlarından Vakıfbank’ta 5 isim, Saray ve AKP bağlantılı. O isimler ve görevleri şöyle:u Eski AKP Milletvekili, eski bakanCumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu ÜyesiTürkiye Sınai Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu ÜyesiÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı.Eski AKP MilletvekiliEski AKP MilletvekiliBanka yöneticilerine zam yapılırken bürokratların birden fazla maaş alması tepki çekiyor. Bunun son örneği Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan’dı. CHP’li Deniz Yavuzyılmaz, Alparslan’ın KuveytTürk’ten aylık 142 bin 518 TL "huzur hakkı" aldığını belirtmiş, diğer ücretleri ise şöyle aktarmıştı: Bakan Yardımcılığı maaşı: 39 bin 357 TL. KuveytTürk YK ilave ücreti: 131 bin 995 TL.