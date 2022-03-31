Kamu bankaları AKP'lilerin çiftliğine dönüştü

Kamu bankaları, mart ayı içerisinde gerçekleştirdiği yıllık genel kurul toplantılarında, aylık ücretler ve yönetici atamaları olmak üzere çok sayıda önemli karara imza attı. Buna göre, geçen yıl Ziraat Bankası’nda kamu görevi bulunmayan yöneticilerin aldığı 25 bin 785 bin TL’lik aylık ücret, 5 bin 155 TL artışla 30 bin 940 TL’ye yükseldi. Hem bir kamu kurumunda görevli olup hem de kamu bankalarının yönetim kurulunda bulunan isimler için belirlenen aylık ücret ise 14 bin 360 TL iken 2 bin 870 TL artışla 17 bin 230 TL oldu.
Vakıfbank ve Halkbank’ta ise bu tutar 2 TL daha yüksek belirlendi. Aralarında eski AKP milletvekilleri, bakanlar, belediye başkanları, parti yöneticileri, Cumhurbaşkanı danışmanları ve bakan yardımcılarının da bulunduğu isimlerin kamu bankalarından alacağı ücretler yıllık 371 bin TL ve 206 bin TL arasında olacak.
TERCİHLERİ DEĞİŞMEDİ
Öte yandan kamu bankalarının 25 Mart’ta yapılan genel kurullarında Ziraat Bankası Yönetim Kurulu'nda değişiklik olmazken Vakıf ve Halkbank’ta bazı isimler gitti, yerine yenileri geldi. Halkbank’ta görevden ayrılan iki üyenin yerine seçilen iki yeni isimden biri yine AKP kökenli bir siyasetçi oldu. Vakıfbank’ta yönetim kurulu üyeleri Dilek Yüksel ile Serdar Tunçbilek’in yerine eski AKP Isparta milletvekili H. Kemal Kurt ile Mehmet Hüseyin Bilgin geldi. Halkbank'ta ise Yönetim Kurulu'na Himmet Karadağ yerine Mesut Karakaş getirildi.
Halkbank’ta ballı maaşlar
Halkbank Yönetim Kurulu üyeleri de tıpkı Ziraat Bankası’nda olduğu gibi AKP’li isimlerden oluştu. Halkbank’ın yüksek tutarlı maaşa sahip yöneticileri şöyle:
Mevlüt Uysal Eski AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Eski AKP Başakşehir Belediye Başkanı
Meltem Taylan Aydın Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi
Maksut Serim Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı
Ebubekir Şahin Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı
Sezai Uçarmak Ticaret Bakan Yardımcısı
Ziraat’ın kadrosu hep AKP’li
17 bin 230 TL ve 30 bin 940 TL tutarlarında maaş alan Ziraat Bankası yöneticileri arasında eski AKP’li bakan ve parti yöneticileri de bulunuyor. Ziraat Bankası’nda “ballı maaşlarla” yönetim kurulunda görev yapan isimler şöyle:
Veysi Kaynak Eski AKP Milletvekili
Mahmut Kaçar Eski AKP Milletvekili
Serruh Kaleli Eski Anayasa Mahkemesi üyesi
Fazlı Kılıç Eski AKP Kâğıthane Belediye Başkanı. Ziraat Bankası’nda ayrıca Denetim Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi Yedek Üyesi
Feyzi Çutur Ziraat Bankası Kredi Komitesi Asil Üyesi
Ahmet Genç Ziraat Bankası Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Faruk Çelik Eski AKP Milletvekili ve eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Devlet Bakanı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Burhaneddin Tanyeri Ziraat Bankası Kredi Komitesi Asil Üyesi
AKP’nin çiftliği Vakıfbank
Kamunun önemli kuruluşlarından Vakıfbank’ta 5 isim, Saray ve AKP bağlantılı. O isimler ve görevleri şöyle:
Abdulkadir Aksu Eski AKP Milletvekili, eski bakan
Ragıp Cemil Ertem Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi
Abdi Serdar Üstünsalih Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Üyesi
Adnan Ertem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı.
Sadık Yakut Eski AKP Milletvekili
Haydar Kemal Kurt Eski AKP Milletvekili
Üç yerden tam 313 bin 870 TL’lik maaş
Banka yöneticilerine zam yapılırken bürokratların birden fazla maaş alması tepki çekiyor. Bunun son örneği Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan’dı. CHP’li Deniz Yavuzyılmaz, Alparslan’ın KuveytTürk’ten aylık 142 bin 518 TL "huzur hakkı" aldığını belirtmiş, diğer ücretleri ise şöyle aktarmıştı: Bakan Yardımcılığı maaşı: 39 bin 357 TL. KuveytTürk YK ilave ücreti: 131 bin 995 TL.