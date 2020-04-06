Samanyolu Haber /Dünya / Kan donduran sözler! /06 Nisan 2020 13:03

Kan donduran sözler!

İran Parlamentosu'nun Yargı Komisyonu sözcüsü, ülkesinin Ukrayna'ya ait yolcu uçağını vurarak "iyi iş çıkardığını" iddia etti. Faciada 175 kişi hayatını kaybetmişti.

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İran Parlamentosu'nun Yargı Komisyonu sözcüsü, İran'ın Ukrayna'ya ait yolcu uçağını vurarak "iyi iş çıkardığını" söyledi ve iddiaların aksine olayla ilgili hiç tutuklama yapılmadığını ifade etti.

İran Devrim Muhafızları, komutan Kasım Süleymani'nin 3 Ocak'ta Irak'ın başşehir Bağdat'ta Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ordusu tarafından öldürülmesine misillemede bulunmak için 8 Ocak'ta Ukrayna'ya ait bir yolcu uçağını vurarak düşürmüştü. Faciada 176 kişi hayatını kaybetmişti. 

ÖNCE SEHVEN, ŞİMDİ "İYİ İŞ ÇIKARDIK" BEYANI

İran daha önce uçağın teknik bir problem sebebiyle düştüğünü iddia etmişti, ancak uçağın havada alev topuna döndüğünü gösteren videoların sosyal medyada paylaşılması üzerine uçağın "sehven vurduk" beyanında bulunmuştu.

Ukrayna Hava Yolları'na ait yolcu uçağı İran'ın başşehri Tahran'da havalandıktan birkaç dakika sonra füze ile düşürülmüştü.

Yargı Komitesi'nin sözcülük görevini yürüten Milletvekili Hasan Nuruzi, devlet gazetesi Hamdeli'ye verdiği mülakatta, "Silahlı kuvvetler işlerini iyi yaptı. Uçağın hareketleri çok şüpheliydi." dedi.

KİMSE TUTUKLANMADI

Nuruzi, "Uçak artık kulenin kontrolü altında değildi, ABD'nin kontrolü altına girmiş gibi duruyordu." dedi. uçağın İran'da bazı noktaları hedef almak üzere hazır olduğunu da iddia etti.

Uçağın düşürülmesiyle ilgili tutuklama yapılmadığını ifade eden Nuruzi, "Bu deliller doğrultusunda birini tutuklamak manasız olurdu." ifadelerini kullandı.
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