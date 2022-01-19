Samanyolu Haber /Gündem / Kanal İstanbul şimdiden para yutuyor /19 Ocak 2022 10:08

Kanal İstanbul şimdiden para yutuyor

Kanal İstanbul projesi kapsamında yapılacak 150 kilometrelik bağlantı yollarının maliyeti bir yılda 7,8 milyar TL’den 9,7 milyar TL’ye yükseldi.

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Birgün'den Mustafa Bİldricin'in haberine göre AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tüm tepkilere karşın, “Hayalim” diyerek yapılacağını açıkladığı Kanal İstanbul için 2022 Yatırım Programı’na ödenek konulmadı. 2021 yılında 7,8 milyar TL olarak hesaplanan, “Kanal İstanbul Bağlantı Yolları Etüt Proje ve Yapımı” projesinin toplam maliyeti ise 2022 itibarıyla 9,7 milyar TL’ye çıktı.

Çevre katliamına yol açacağı ve rant aracı haline geleceği gerekçesiyle eleştirilen Kanal İstanbul Projesi kapsamında yapılacak bağlantı yollarının proje ve inşaat maliyetleri belli oldu. 2021 yılında 7,8 milyar TL olarak hesaplanan 150 kilometrelik bağlantı yollarının maliyeti 2022 itibarıyla 9,7 milyar TL’ye fırladı.

Cumhurbaşkanlığı 2022 Yılı Yatırım Programı’na göre, toplam maliyeti 75 milyar TL olarak hesaplanan Kanal İstanbul Projesi için 9,7 milyar TL harcanarak bölünmüş yol yapılacak. Öngörülen uzunluğu 150 kilometre olan yolun inşasının tamamlanması için 2025 yılı hedef alındı. Proje kapsamında 2021 yılında harcanan para da yatırım programına kaydedildi. Projenin, “Bağlantı Yolları Etüt Proje ve Yapımı” kapsamındaki çalışmalar için 2021 yılında 11 milyon 89 bin TL harcandığı bildirildi.

2022 yılı için ise projeye sembolik miktarda kaynak ayrılması dikkati çekti. Ekonomik konjonktür itibarıyla veya ilgili projede yaşanan gelişmeler nedeniyle durdurulmasına karar verilen ancak yatırım programında korunmasında yarar görülen projelere tahsis edilen, “İz ödenek” olarak ifade edilen ödenek çerçevesinde projeye 2022 yılı için yalnızca 11 bin TL kaynak ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "hayalim" ve Cumhuriyet tarihinin en önemli projelerinden biri" olarak nitelendirdiği bu projenin "iklim dostu bir şehircilik örneği olacağını" öne sürüyor.
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