Samanyolu Haber /Dünya / Kanda pıhtılaşma riskinde Covid-19, aşıyı katladı /16 Nisan 2021 11:20

Kanda pıhtılaşma riskinde Covid-19, aşıyı katladı

Bilim insanları kandaki pıhtılaşmada Covid-19 ve aşının yan etkilerini kıyasladı. Oxford Üniversitesi'nin araştırmasına göre Covid-19'un kan pıhtılaşmasına yol açma riski, aşıların yan etkisi sonucunda oluşabilecek tromboz tehlikesinden çok daha yüksek.

SHABER3.COM

Covid-19'a karşı geliştirilen AstraZeneca gibi bazı aşıların kanda beklenmedik pıhtılaşmaya yol açtığı haberleri tartışma yaratmaya devam ederken, Oxford Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma ilginç sonuçlar ortaya koydu.

Üniversitenin araştırmasına göre, koronavirüse yakalanan hastalarda kan pıhtılaşması yaşanma riski, aşı olanlarda görülebilecek yan etkilerden, beyinde pıhtı atma ihtimalinden 10 kat daha fazla.

Bu arada sonuçları bugün kamuoyuna açıklanan araştırmada, Covid-19 hastalarında kan pıhtılaşması görülme riskinin normalden 100 kat daha fazla olduğuna işaret edildi.

Tromboz teşhis edilen hastaların yüzde 30'unun, 30 yaştan küçük kişiler olduğuna da dikkat çekildi.

Oxford Üniversitesi Psikiyatri Bölümü'nden Paul Harrison, gazetecilere yaptığı açıklamada, Covid-19'un kan pıhtılaşması riskini arttırdığının altını çizdi.

Araştırmayı yürüten uzmanlardan Maxime Taquet de, yeni koronavirüs enfeksiyonu nedeniyle beyinde pıhtı atma (CVST) riskinin AstraZeneca aşısı sonrası böyle bir yan etki görülmesi tehlikesinden "ciddi oranda daha yüksek" olduğunu vurguladı.

Bu verilerin yaklaşık 500 bin Covid-19 hastasını kapsayan araştırmanın sonuçlarını yansıttığına dikkat çeken araştırmacılar, salgın ile mücadelenin sürdüğüne işaret ederek, aşılama sonucunda elde edilecek sonuçların incelenmeye devam edilmesi gerektiğini vurguladılar.

Oxford Üniversitesi, AstraZeneca aşısının üretiminde de yer almıştı. Almanya’da bu aşı, özellikle daha genç kadınlarda görülen beyinde pıhtı atma riski nedeniyle artık 60 yaşından büyüklere yapılıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kanda pıhtılaşma riskinde Covid-19, aşıyı katladı Sonraki Haber >>

Saadet, AKP'yi iftar sofralarıyla vurdu

Saadet, AKP'yi iftar sofralarıyla vurdu

Sahura "128 Milyar dolar nerede" manisi ile uyandılar

Sahura

"Yiğide savaş bayramdır, hodri meydan"

Corona aşısının kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı

Corona aşısının kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı

Skandal işçi alımı

Skandal işçi alımı

Canlı yayında Acun'a "açım" şoku

Canlı yayında Acun'a

AKP'nin Savcısına bak !

AKP'nin Savcısına bak !

Eski AKP'li meclis üyesi isyan etti

Eski AKP'li meclis üyesi isyan etti

Paris'ten Ömer Faruk Gergerlioğlu'na destek

Paris'ten Ömer Faruk Gergerlioğlu'na destek

Bilim Kurulu'na mesaj: Korkmayın, konuşun, yanınızdayız

Bilim Kurulu'na mesaj: Korkmayın, konuşun, yanınızdayız
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:21:18