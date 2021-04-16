Samanyolu Haber /Dünya / Üç otobüs büyüklüğünde asteroid Ay'la dünya arasından geçecek /16 Nisan 2021 11:05

Üç otobüs büyüklüğünde asteroid Ay'la dünya arasından geçecek

NASA, 'Bir Londra otobüsünün 3 katı büyüklüğünde' bir asteroidin yarın Dünya'nın 159 bin mil yakınından geçeceğini açıkladı.

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Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Dünya'nın yakınından geçecek yeni bir asteoroide ilişkin açıklamalarda bulundu.

'3 Londra otobüsü büyüklüğünde' olduğu tespit edilen asteroit, yarın saatte 54 bin mil hızla Dünya ile Ay arasından geçecek.

Asteroidin Dünya'ya en yakın olacağı noktanın ise 159 bin mil olduğu açıklandı. 

The Daily Mail'de yer alan habere göre NASA ayrıca, asteroidin Dünya için 'herhangi bir tehdit oluşturmadığını' belirtti ve yörüngesinin cismi Mars ve Jüpiter arasındaki asteroit kuşağından geçirip, Güneş'e Merkür'den daha fazla yaklaşarak asteroit kuşağına geri götürdüğünü açıkladı.

Teleskopla görülemeyecek

Öte yandan, asteroitin uzaklığı nedeniyle büyük teleskoplar dışında gözlemlenmesinin imkansız olduğu belirtildi. 

İlk olarak 6 Nisan'da tespit edilen gök cismi, Güneş'in etrafındaki bir turunu 650 günde tamamlıyor.

'Dünya'ya Yakın Cisimler' (NEO) olarak adlandırılan gök cisimleri, Dünya'ya 'potansiyel risk oluşturan cisimler' olarak tanımlansa da, kategorik olarak risk kategorisine alınan gök cisimlerinin önemli bir kısmının Dünya'dan uzak noktalardan geçtiği biliniyor. GT3 ismiyle sınıflandırılan bu risk grubuna, Dünya-Güneş mesafesinin yarısından daha az bir mesafeden geçen her gök cismi dahil ediliyor.
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