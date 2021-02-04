Kapadokya şimdilik kurtuldu!

Kazdağları'ndan sonra tarih ve tabiat harikası Kapodakya da delik deşik edilecekti. Arama ruhsatı verilen Kanadalı Centerra şirketi sondaja bile başlamıştı.







Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) belediye başkanı dahil yöre halkı tepki gösterdi, mahkemeye iptal davası açıldı. Baskılara dayanamayan Kanadalı şirket sonunda pes etti ve “Yeterli rezerv yok.” diyerek arama faaliyetini durdurdu.





KAYMAKAM KARARI MAKAMINDA DUYURDU





Canterra şirketinin Nevşehir'in Avanos ilçesindeki Ziyaret Dağı'nda başlattığı altın arama çalışmalarını durdurduğu ilk olarak Avanos Kaymakamı Olgun Öner tarafından duyuruldu.





Öner, siyasi partilerin ilçe başkanlarıyla belediye başkanlarını makamına davet edip, Kanadalı Centerra şirketinin kendisine tahsis edilen orman arazisini tutanakla Orman Müdürlüğü'ne teslim ettiği bilgisini verdi. Gerekçenin sorulması üzerine ise firmanın sondajda yeterli rezerv bulamadığı ifade edildi.





"REZERV ORANI DÜŞÜK" DİYE VAZGEÇTİ





Halkın umutla beklediği haberi öğrenen Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş, şahsi Twitter hesabında, “Kapadokya'ya müjde” açıklamasını yaptı.





İbaş, “Avanos'a bağlı Özkonak ve Göynük köylerinde toplam bin 306 hektarı kapsayan devasa alanda altın aramak için Enerji Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nden resmen ruhsat almıştı. Yapılan analizler neticesinde ilgili alanın rezerv oranı düşük olması sebebiyle Centerra maden şirketi alandan çekilme kararı almıştır.” dedi.





10 AĞAÇ KESİP GİTTİLER





Centerra'nın Avanos'ta ilk etapta 406 hektarlık alanda altın arama ruhsatı aldığı, daha sonra sahayı 1.306 hektara kadar çıkarttığı bildirilmişti.





Şirketin bakanlıktan aldığı bu ruhsatı henüz iade etmediği, şimdilik arama alanını iade ettiği belirtildi.





Şirketin bir yıl içerisinde yaklaşık 6 sondaj kuyusu vurup altın aramalarını sürdürdüğü, bunu yaparken de henüz 10 civarında ağaç kestiği öğrenildi. Yöre halkı ise bölgeyi ağaçlandırmak için şimdiden harekete geçti.