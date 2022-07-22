Kapanan şirket sayısı yüzde 115,3 arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 2022 Haziran’a ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.







Buna göre, haziran ayında 2 bin 755 şirket daha kapandı ve yılın ilk 6 ayında toplam 10 bin 352 şirket kapanmış oldu.





Sözcü'nün haberine göre Haziran 2022’de, kapanan şirket sayısı 2021’in aynı ayına göre yüzde 115,3 ve kapanan kooperatif sayısı yüzde 167,4 oranında arttı.





2022’nin ilk 6 ayında, 2021’in ilk 6 ayına göre kapanan şirket sayısı yüzde 83,3 ve kapanan kooperatif sayısı yüzde 138,4 yükseldi.





KURULAN 2 BİN 228 ŞİRKETİN 153’Ü RUS ORTAKLI

TOBB verilerine göre, Haziran 2022’de, Haziran 2021’ye kıyasla kurulan şirket sayısı ise yüzde 40,1 oranında arttı.





Kurulan kooperatif sayısı yüzde 38,3 artarken, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 2,7 azaldı.





Yılın ilk 6 aylık döneminde ise, geçen yılın aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı yüzde 20,6, kurulan kooperatif sayısı yüzde 22,4 artarken, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 11,5 azaldı.





Haziran 2022’de kurulan 2 bin 228 yabancı ortak sermayeli şirketin 1.201’inin Türkiye, 153’ünün Rus ve 147’sinin de İran ortaklı olarak kurulduğu belirtildi.







