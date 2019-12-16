Samanyolu Haber /Ekonomi / "Kara para" için AKP'ye son ikaz: Yoksa... /16 Aralık 2019 13:56

"Kara para" için AKP'ye son ikaz: Yoksa...

Türkiye'nin "para aklamayı önlemek" ve "terörist organizasyonların finanse edilmesini engellemek" konusunda yetersiz kaldığına dair ikazlara bir yenisi eklendi. Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti bu konuda düzeltmelere gitmezse Türkiye Yemen ve Pakiskan gibi ülkelerin yer aldığı "gri liste"ye dahil edilecek.

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Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force/FATF) tarafından hazırlanan raporda Türkiye'nin birçok konuda kriterleri karşılamadığı belirtildi. 

Financial Times'ın aktardığına göre Ankara, rapor sonrasında FATF tarafından özel olarak teftiş edilecek. 

Teftişe rağmen iyileşme gözlenemezse Türkiye aralarında Pakistan, Moğolistan ve Yemen gibi ülkelerin bulunduğu gri listeye dahil edilecek. Bu durumun yabancı yatırımcıları ülkeye girmekten caydırabileceği ifade edildi.

AKP HÜKÜMETİ RAPORU ENGELLEMEK İÇİN LOBİ YAPTI

Laura Pitel ve Michael Peel'e konuşan iki kaynak, raporun Türkiye'yi "mutsuz" ettiğini ve raporun yayımlanmasını durdurmak için Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin para karşılığı lobi şirketleri ile çalışma yaptığını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı "kara para" ikazına dair herhangi bir yorumda bulunmadı.
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