Samanyolu Haber /Gündem / Karabük’te kız öğrencilere gözaltı eziyeti: Pikniğe gitmek, aynı kafede oturmak suç sayıldı /14 Mayıs 2022 12:21

Karabük’te kız öğrencilere gözaltı eziyeti: Pikniğe gitmek, aynı kafede oturmak suç sayıldı

Karabük’te birlikte pikniğe giden ve aynı kafede oturan kız öğrencilerin ‘cemaatin yeniden yapılanması’ iftirasıyla evleri basılarak gözaltına alınmasına aileleri isyan etti. Her üniversite öğrencisinin yaptığı sosyalleşme faaliyetleri nedeniyle çocuklarının dün sabah kaldıkları evlerin basılarak gözaltına alındıklarını yerel medyadan öğrendiklerini belirten ailelerin Karabük Emniyet Müdürlüğü önünde endişeli bekleyişi sürüyor.

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Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, cemaatin yeniden öğrenci yapılanması iftirasıyla üniversitede okuyan kız öğrencilerin evlerini dün sabah bastı.  Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürülen 14 kız öğrencinin gözaltı süresinin 3 gün daha uzatıldığı öğrenilirken aileleri emniyet binası önünde beklemeye devam ediyor.

‘MESNETSİZ İDDİALARLA ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ KARARTILIYOR’

Çocuklarının birlikte pikniğe gittiği ve aynı kafede çay içtikleri için ‘terör’ suçlamasıyla gözaltına alınmasına tepki gösteren aileler, ‘‘Normal her öğrencinin yapacağı sosyalleşme faaliyetleri nedeniyle bize bu zulmü yaşatıyorlar. Her öğrenci arkadaşlarıyla pikniğe gider, birlikte eğlenir, birlikte bir kafede oturup çay içer konuşur. Final döneminde dersleriyle, sınavlarıyla meşgul olması gereken çocuklarımıza mesnetsiz iddialarla gözaltı zulmü yaşatılıyor. Adalet nerede hukuk nerede. Çocuklarımızın geleceği, hayatı karartılıyor.’’ diyerek isyan etti.
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