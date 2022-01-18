Karagümrük'ü 1-0'la geçen Beşiktaş maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi

Siyah-beyazlı takım önümüzdeki hafta Öznur Kablo Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk olacak. Kırmızı-siyahlılar ise Adana Demirspor ile karşılaşacak.









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Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, Fatih Karagümrük'e konuk oldu.Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşma Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.Siyah-beyazlılar, 39. dakikada kazandığı penaltı ile 1-0 öne geçti. Golü Michy Batshuayi kaydetti.90+3'te Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, hakeme itirazdan kırmızı kart görerek soyunma odasına gitti.Beşiktaş, bu galibiyetle puanını 35'e yükseltti. Karagümrük ise 30 puanda kaldı.