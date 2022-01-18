Samanyolu Haber /Spor / Karagümrük'ü 1-0'la geçen Beşiktaş maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi /18 Ocak 2022 22:26

Karagümrük'ü 1-0'la geçen Beşiktaş maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Vavacars Fatih Karagümrük ile karşılaşan Beşiktaş, Batshuayi'nin penaltı golüyle rakibini 1-0 yendi. Siyah beyazlı böylelikle maç fazlasıyla ligde 3. sıraya yükseldi.

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Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, Fatih Karagümrük'e konuk oldu.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşma Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Siyah-beyazlılar, 39. dakikada kazandığı penaltı ile 1-0 öne geçti. Golü Michy Batshuayi kaydetti.

90+3'te Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, hakeme itirazdan kırmızı kart görerek soyunma odasına gitti.

Beşiktaş, bu galibiyetle puanını 35'e yükseltti. Karagümrük ise 30 puanda kaldı.

Siyah-beyazlı takım önümüzdeki hafta Öznur Kablo Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk olacak. Kırmızı-siyahlılar ise Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Kaynak: Cumhuriyet

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