"Kardeşimizi kaybettik, artık ölmek istemiyoruz"

Ankara’da 36 saatlik nöbet dönüşü geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 25 yaşındaki asistan Dr. Rümeysa Berin Şen, Ankara Şehir Hastanesi asistan hekimleri tarafından anıldı. Hekim arkadaşları, Rümeysa Berin Şen için yaptıkları basın açıklamasında ağır çalışma koşullarına vurgu yaptı. Açıklamada, “Canımızdan olmak, ölmez istemiyoruz. Bu kadar ağır iş yüküyle, uykusuzlukla, yorgunlukla insanlığa faydalı olamayız. Hiç bir şey Rümeysa’yı geri getiremez. Hiç bir şey acımızı dindiremez. Bugün Rümeysa’yı kaybettik, yarın başka bir kardeşimizi kaybetmek istemiyoruz. Son olarak kardeşimizin kederli ailesine başsağlığı diliyoruz. Siz bir evladınızı, biz ise kardeşimiz kaybettik. Yaşatmak için söz verip çıktığımız bu yolda biz de yaşamak istiyoruz.” denildi.







Rümeysa Berin Şen, Ankara’da nöbet dönüşü geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti. Şen, dün köyünde toprağa verildi. Kazanın ardından Şen’in otomobiliyle çarptığı kamyon sürücüsü gözaltına alınarak işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Genç doktorun, 36 saatlik nöbet sonrası eve dönüş sırasında kaza geçirdiği ortaya çıkmıştı. Rümeysa Şen’in babası is KHK’lı tutuklu Prof. Dr. Murat Şen, cenaze törenine elleri kelepçeli getirilmişti.