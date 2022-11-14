Samanyolu Haber /Gündem / Katil bürokratlar için istenen ceza belli oldu /14 Kasım 2022 11:21

Katil bürokratlar için istenen ceza belli oldu

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki eğlence mekanında çıkan tartışmada, müzisyen Onur Şener'in boynundan aldığı kırık cam bardak darbesiyle öldürülmesi olayında, 5 şüpheli bürokrat ve kamu çalışanı için "canavarca hisle insan öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

SHABER3.COM

Ankara Cumhuriyet Savcısı Şahin Kaplan'ın hazırladığı iddianame, 11 Kasım Cuma günü Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

İddianameye göre, ikisi Çalışma Bakanlığı'nda bürokrat (müfettiş), bir tanesi de TAI da çalışan şüpheliler İlker K, Ali G, Semih S, Jale E. ve Gözde G, olayın yaşandığı 2 Ekim'de Çayyolu Mutlukent Mahallesi'ndeki eğlence mekanına gitti.

Müzik programı saat 01.00'de biten maktul Şener, daha sonra bir arkadaşının doğum günü nedeniyle yeniden sahneye gelerek orkestra ekibi olmadan şarkı söylemeye devam etti.


Bu esnada şüphelilerden İlker K, sahneye gelerek istek parçası nedeniyle Şener ile tartışmaya başladı. Eğlence merkezindeki diğer müşteriler ikili arasında kavga çıkmasına engel oldu.

Bunun üzerine şüpheli İlker K. ve diğer şüpheliler bardaklarıyla dışarı çıktı. Bir süre sonra iş yerinden ayrılan maktul Şener ve şüphelilerin ikinci kez tartışmaları kavgaya dönüştü.

Şüphelilerden İlker K'nın elindeki bardakla Şener'in kafasına vurduktan sonra rastgele savurmaya devam ettiği, tanık ve diğer şüphelilerin beyanlarına yansıdı.

Adli Tıp Kurumu, Şener'in boyun bölgesindeki delici ve kesici alet yarası nedeniyle öldüğü raporunu verdi.

Ayrıca Şener'in ölümüne neden olan cam kırığı üzerinde şüphelilerden bazılarının doku izleri tespit edildi.

Suçlama "canavarca hisle insan öldürmek"

İddianamede, birlikte hareket ettikleri ve acıma hissi duymadan bardak kırığıyla eylemi gerçekleştirdikleri belirtilen tutuklu şüpheliler İlker K, Ali G, Semih S. ile tutuksuz şüpheliler Jale E. ve Gözde G. "canavarca hisle kasten öldürmek" ile suçlandı.

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesinin iddianameyi kabulü halinde sanıklar ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Katil bürokratlar için istenen ceza belli oldu Sonraki Haber >>

İşte Taksim'deki korkunç patlama anı

İşte Taksim'deki korkunç patlama anı

İki gösteri uçağı havada çarpıştı

İki gösteri uçağı havada çarpıştı

[Harun Tokak] Bir Başkadır Sizin Yeriniz

[Harun Tokak] Bir Başkadır Sizin Yeriniz

Destici'den bir garip deprem tatbikatı videosu

Destici'den bir garip deprem tatbikatı videosu

TRT'den cezaevine skandal güzelleme: Çocuklara burada dışarıdakinden daha iyi bakılıyor

TRT'den cezaevine skandal güzelleme: Çocuklara burada dışarıdakinden daha iyi bakılıyor

İnsansız uçan taksi Paris semalarında ilk turunu attı

İnsansız uçan taksi Paris semalarında ilk turunu attı

Kolivar’ın oğlu konuştu: Hiçbir şey bulamayınca…

Kolivar’ın oğlu konuştu: Hiçbir şey bulamayınca…

Hocaefendi: Biz, biz olarak kalmalıyız

Hocaefendi: Biz, biz olarak kalmalıyız

Hakan Şükür canlı yayına çıktı, kendisine yapılan teklifi açıkladı

Hakan Şükür canlı yayına çıktı, kendisine yapılan teklifi açıkladı

Sean Penn, Oscar ödülünü Zelenskiy’e hediye etti

Sean Penn, Oscar ödülünü Zelenskiy’e hediye etti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:03:04