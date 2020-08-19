Kavga büyüdü: Sen vicdansızsın!

1000 Günde Memleket Hareketi'ni başlatacağını duyuran Muharrem İnce ile eski bakanlardan Yaşar Okuyan arasındaki kavgada hakaretler havada uçuşuyor.







İnce'nin Okuyan'ın "AKP’nin Ayasofya’da dini pazarlamasına kendini alet etti. Parti kuracağına turşu kur." ifadeleri sebebiyle dava açacağı iddia edildi.





YouTube'de yayın yapan Zanka TV’ye mülakat veren Okuyan, İnce’yi yerden yere vurdu: “Sen eğer delikanlıysan, mertsen, azıcık yüreğinde delikanlılık varsa şimdi çık ortaya de ki bu cümlelerin muhatabı Yaşar Okuyan’dır de.”





OKUYAN'DAN İNCE'YE: SEN NE KADAR VİCDANSIZSIN





İnce’nin CHP’ye vefa göstermediğini kaydeden Okuyan, “Bu parti sana daha ne versin? Allah’tan kork. Ne kadar vicdansızsın. Cumhuriyet Halk Partisi sayesinde adam oldun.” ifadelerini kullandı.





Okuyan şunları dile getirdi: “Sen bir taraftan diyorsun ki 'ben yüzde 31 oy aldım, CHP yokmuş gibi oy verenler hepsi sanki Muharrem İnce’nin şahsına oy vermiş gibi, şimdi ben yüzde 51’e ulaştıracağım.' Böyle bir garip, kendi kendini avutan, çocuk kandırır gibi bir söylem de yapıyor."





Okuyan, "Bir taraftan CHP’yi suçluyor, öbür tarafta da 'biz bir hareket başlatıyoruz bu hareketin bir ayağı Kandil’de, bir ayağı Brüksel’de, bir ayağı da Ankara’da olmayacak' diyor. Boyundan büyük laflar. Zaten sen hakaret ediyorsun, mahkemeye verirsen çok mutlu olacağım." dedi.





"ÇÜNKÜ ONUN ARKASI VAR"





"Niye böyle bir şeye girdi birden bire?" sorusunu yönelten Okuyan, "Çünkü onun arkası var. Benim geçen hafta yaptığım konuşmalarda, bir fotoğraf, bir röntgen çektim ve ortaya koydum. Bakın bunlarla ilgili hiçbir şey söyleyemiyor. Hiçbir açıklama yapamıyor." diye konuştu.





Muharrem İnce (solda) ile Yaşar Okuyan arasındaki kavga büyüdü.





Okuyan, "Azıcık şeref sahibiysen söyle. Bir gram varsa şimdi çık, 'Ben buradan, konuşmamdan Yaşar Okuyan’ı işaret ettim' de. Bunu söylemezsen delikanlı değilsin." dedi.





OKUYAN: SEN KENDİ KÖYÜNDE KAÇ OY ALDIN





"Şimdi Muharrem İnce, şu sorunun cevabını ver: Sen kendi köyünde, cumhurbaşkanlığı adaylığın sırasında kaç oy aldın? Delikanlıysan çık söyle." diyen Okuyan, şunları dile getirdi: "Elmalı köyünde cumhurbaşkanlığı seçiminde geçerli olan 1.303 oyun; 21'ini Meral Hanım, 7'sini Selahattin Demirtaş, 5'ini Temel Karamollaoğlu aldı. Muharrem İnce 456 oy aldı. Peki Recep Tayyip Erdoğan ne aldı? 814 oy aldı. Seni orada ikiye katladı."





Okuyan, İnce için, "Şimdi kendini bulunmaz Hint kumaşı gibi ortalığa dökmüş.” dedi.

