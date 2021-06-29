Kayyım saltanatı: 7 Kayyıma 250 bin dolar maaş

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tahsilat ve Finansman Dairesi Başkanlığı yaptıktan sonra Boydak Holding’in yönetim kurulu başkanlığına atanan Gelecek Partisi kurucularından Abdullah Güzeldülger, KRT TV canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



KAYYIMLARA 3 – 3.5 MİLYONLUK MAAŞ BÜTÇESİ



Güzeldülger, 15 Temmuz sonrası TMSF’ye devredilen şirketlere Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın atadığı kayyımlara ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu. Güzeldülger, “Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 7 kişiyi 99 şirkete kayyım atadı. Her birine 5’er bin lira maaş vererek aylık 3-3 buçuk milyonluk maaş bütçesi oluşturuldu. O günkü kurla da hesap edildiğinde 200-250 bin dolar bandında aylık ceplerine maaş girdiğini tespit ettim” dedi.

Güzeldülger’in bahsettiği 7 kayyımdan biri olan Ümran Okumuş ismi Türkiye’nin gündemine 17 Aralık Yolsuzluk Operasyonu ile gelmişti. Yolsuzluk operasyonunda ismi geçen Reza Zarrab’ın ortağı Zencani ile fotoğrafları ortaya çıkan Okumuş, Haluk Ulusoy ile birlikte Zencani’nin Tacikistan’daki otobüs terminalinin açılışında görüntülenmişti.

TMSF’den o dönem Başbakan Yardımcısı olan Nurettin Canikli sorumluydu. Güzeldülger’in söylediklerine göre Canikli konu ile ilgili bir eylemde bulunmadı: “İlgili Bakana bu raporlandı. Raporlandıktan sonra da oradan bir talimat gelmedi” dedi.

CEO, BELİNDE SİLAHLA GEZİYORDU

Boydak Holding’e Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) el koyduğu dönemde şirketin yönetim kurulu başkanlığını üstlendiği dönemi de anlatan Güzeldülger, Canikli tarafından görevlendirilen CEO Ertunç Laçinel ile ilgili şunları söyledi: “Kendisinin Cumhurbaşkanımızın oğlu Burak Erdoğan ile yakın arkadaş olduğu gibi bir profil çizdi. Belindeki silah dikkatimi çekti. Ben silahlı bir CEO beklemiyordum.”

GASP EDİLEN ŞİRKETLERE GANİMET OLARAK BAKIYORLARMIŞ

Güzeldülger, bir kesim tarafından Hizmet Hareketi ile iltisaklı olduğu ileri sürülen şirketlerin ganimet olarak görüldüğünü söyledi. Gasp edilen BOYDAK üzerinde yapılan ‘soygun’ girişimini isim isim anlattı, Bakanın imza sirkülerine müdahale ettiğini, Yönetim Kurulu Başkanı’nın imzası olmadan anlaşma yapıldığını belirtti.

Gelecek Partisi kurucularından Abdullah Güzeldülger, Avusturya’da kara para aklamaktan tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili bir hatırasını da anlattı. Korkmaz’ın odasına gelerek kendisinden kelepir şirket istediğini belirterek o anları şöyle anlattı: “Odama girdi, bıçkın bir Anadolu delikanlısı böyle… Alaylı bir tavırla, “sizde kelepir firma var mı?” diyerek, direkt konuya girdi. Ben 5 dakikada Sezgin Baran Korkmaz’ın normal bir adam olmadığını, bir para ilişkisi içerisine girdiğini ama bu paranın da yasal olmadığına dair ciddi bir şüphe içerisine girdim.”







Aracının bir siyasi olduğunu söyleyen Güzeldülger, “Bir iş adamı kimliği yok, bir sanayici değil, nereden çıktığı belli olmayan bir figür. Ankara’dan siyasi bir referansla geldi. Burada para konuşur, en yüksek rakamı verirsen alırsın deyince gitti” ifadelerini kullandı.