Kazakistan'a giden Rus askerlerinin ilk grubu geri döndü

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rusya Savunma Bakanlığı, Kazakistan'da barış gücü görevini yerine getiren Rus hava indirme birliklerinin ilk gruplarının Rusya'ya döndüğünü duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı, Kazakistan'da barış gücü görevini yerine getiren Rus hava indirme birliklerinin ilk gruplarının Rusya'ya döndüğünü duyurdu.





Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kazakistan’da barış koruma görevini yerine getiren Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Barış Gücü’ne bağlı Rus hava indirme birliklerinin ilk grupları Rusya’ya döndü.





Grupların, Rus Hava ve Uzay Kuvvetlerine ait 4 adet Il-76md askeri nakliye uçaklarıyla İvanovo şehrine ulaşarak daimi konuşlanma noktalarına geri döndüğü belirtildi.







