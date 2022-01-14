Samanyolu Haber /Dünya / Kazakistan'a giden Rus askerlerinin ilk grubu geri döndü /14 Ocak 2022 00:11

Kazakistan'a giden Rus askerlerinin ilk grubu geri döndü

Kazakistan'da yaşanan sokak olayları sonrasında bu ülke yönetiminin daveti üzerine Kazakistan'a giden Rus hava indirme birliklerinin ilk gruplarının Rusya'ya döndüğünü duyuruldu.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rusya Savunma Bakanlığı, Kazakistan'da barış gücü görevini yerine getiren Rus hava indirme birliklerinin ilk gruplarının Rusya'ya döndüğünü duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kazakistan’da barış koruma görevini yerine getiren Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Barış Gücü’ne bağlı Rus hava indirme birliklerinin ilk grupları Rusya’ya döndü.

Grupların, Rus Hava ve Uzay Kuvvetlerine ait 4 adet Il-76md askeri nakliye uçaklarıyla İvanovo şehrine ulaşarak daimi konuşlanma noktalarına geri döndüğü belirtildi.


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