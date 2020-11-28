Samanyolu Haber /Ekonomi / Yok böyle kıyak! /28 Kasım 2020 23:18

Yok böyle kıyak!

Ku¨ltu¨r ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un sahibi oldugˆu Ersoy Otelcilik, Bodrum Hilton Türkbükü’nün yeni sahibi oldu. Böylece, Turizm Bakanlıgˆı’na ait olan arazideki oteli satın alan Bakan Ersoy, kendi bakanlığının da kiracısı oldu.

SHABER3.COM

Azeri işadamı İskender Khalilov'un 2011 yılında hizmete açtığı Bodrum Hilton Türkbükü Otel el değiştirdi. Kültür ve Turizm Bakanı'nın sahibi olduğu Ersoy Otelcilik, Bodrum Hilton Türkbükü’nün yeni sahibi oldu. 

Merkezi Antalya'da olan Ersoy Otelcilik bu satın almayla birlikte otel sayısını üçe çıkardı. Halen Voyage Otel Belek ve Max Royal Kemer otelleriyle hizmet veren şirket, Hilton'la Bodrum'u da faaliyet alanına eklemiş oldu.

Bodrum Hilton'un üzerinde bulunduğu arazinin, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait olmasıyla, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, kendi bakanlığının kiracısı olmuş oldu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yok böyle kıyak! Sonraki Haber >>

Rezalet... Cemil Çiçek'leri karıştırdılar, üstüne yorumladılar

Rezalet... Cemil Çiçek'leri karıştırdılar, üstüne yorumladılar

Yandaş kanal sunucusu bile şok oldu... Al sana hukuk reformu(!)

Yandaş kanal sunucusu bile şok oldu... Al sana hukuk reformu(!)

Yandaşların fare kavgası: Yayını terk etti

Yandaşların fare kavgası: Yayını terk etti

Profesör isyan etti: Hastanede yer yok Muharrem Bey, yer yok!

Profesör isyan etti: Hastanede yer yok Muharrem Bey, yer yok!

"Bu ülke sizin kardeşim, biz geldik gidiyoruz siz ayvayı yediniz"

Doktora öğrencisi isyan etti: 24 yıldır okuyorum, kabak çekirdeği satıyorum

Doktora öğrencisi isyan etti: 24 yıldır okuyorum, kabak çekirdeği satıyorum

Hülya Koçyiğit niye ihale işlerine girmiş?

Hülya Koçyiğit niye ihale işlerine girmiş?

AB zirvesinde davetsiz misafir

AB zirvesinde davetsiz misafir

Brezilya'da bir siyahın öldürülmesi sonrası protestolar başladı

Brezilya'da bir siyahın öldürülmesi sonrası protestolar başladı

İstanbul'daki gün gün gerçek ölüm sayılarını verdi

İstanbul'daki gün gün gerçek ölüm sayılarını verdi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:45:24