Yok böyle kıyak!

Azeri işadamı İskender Khalilov'un 2011 yılında hizmete açtığı Bodrum Hilton Türkbükü Otel el değiştirdi. Kültür ve Turizm Bakanı'nın sahibi olduğu Ersoy Otelcilik, Bodrum Hilton Türkbükü’nün yeni sahibi oldu.







Merkezi Antalya'da olan Ersoy Otelcilik bu satın almayla birlikte otel sayısını üçe çıkardı. Halen Voyage Otel Belek ve Max Royal Kemer otelleriyle hizmet veren şirket, Hilton'la Bodrum'u da faaliyet alanına eklemiş oldu.





Bodrum Hilton'un üzerinde bulunduğu arazinin, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait olmasıyla, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, kendi bakanlığının kiracısı olmuş oldu.