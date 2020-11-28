Samanyolu Haber /Ekonomi / Katar sevdasının öteki yüzü! /28 Kasım 2020 23:00

Katar sevdasının öteki yüzü!

Digitürk'ün Katarlı beIN Sports'a satılması esnasında Hazine, 1 milyar 570 milyon TL zarara uğratıldı.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, "Borsa İstanbul'da işlem gören bir şirket yüzde 10'unu satsa kaça sattığını bildirmek mecburiyetinde." derken, beIN Sports sebebiyle kamunun 1 milyar 570 milyon TL zarara uğratıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Bütçe Görüşmeleri önceki gün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. 

Komisyonda söz alan vekillerden biri de CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin olurken, geçen günlerde Türkiye ve Katar arasında imzalanan antlaşmalara dair açıklamalarda bulundu.

Girgin, şunları söyledi: "Örneğin, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) 2018 raporlarında da Katar var. Sayıştay'a göre TMSF'nin Digiturk satışından elde edeceği gelir aslında 292 milyon 199 bin dolar olacak iken, Katar'ın beIN Medya Grubunun yaptığı kesintiler nedeniyle tahsil edilen rakamın ancak ve ancak 162 milyon 668 bin dolar olduğunu anlıyoruz." 

HAZİNE 1,6 MİLYAR TL ZARAR ETTİ

Satış esnasında yapılan kıyağın devam ettiğini belirten Girgin, "Geçen hafta devlet, Katarlı beIN Sports'un kulüplere ödeyeceği 300 milyon TL'yi Cumhurbaşkanı talimatıyla üstlendi. Bunu da hesaba katarsak sırf beIN Sports nedeniyle kamu zararımız, yani halkın tepesine binen yük 1 milyar 570 milyon TL." dedi. 

"İşte katar katar satış bu demektir." ifadelerini kullanan Girgin, "Vatandaşa açı reçete sunanlar Katar'a elde ne var ne yok sunuyor arkadaşlar, nedir bu Katar sevdası?" sorusun yöneltti. 

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