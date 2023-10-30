Kendisini ihbar eden adam konuştu: 'Dilan Polat senden az ceza alır' dediler

'BİR ANLIK SİNİRLE YAPTIM'

"Paraya sıkışmıştım ve kredi çekmek istemiştim, vermemişti banka. Facebook'ta ilan gördüm. Yazdım, 100 lira istedi. Gönderdim. Engelledi beni. Kendimi kötü hissettim. O anda yaptım her şeyi. Çok basitti; Facebook'ta sayfa oluşturuyorsunuz. Direkt yazıyorlar. Bir anlık sinirle… Normal şartlarda yapacağım şey değil.

'KENDİMİ İHBAR ETTİM'





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