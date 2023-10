Kendisini ihbar eden adam konuştu: 'Dilan Polat senden az ceza alır' dediler

'BİR ANLIK SİNİRLE YAPTIM'

Lüks yaşantılarıyla dikkatleri çeken ve son dönemde 'kara para aklama', 'vergi kaçırma' gibi suçlamalarla yargı süreci başlatılan Dilan Polat - Engin Polat çifti gündemdeki yerini korurken, 650 TL'lik dolandırıcılık yaptığı için kendisini ihbar edip 46 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan İbrahim Kara'nın hikayesi ortaya çıktı. Sözcü yazarı İsmail Saymaz , 27 Ekim'de tahliye olduğunu belirttiği Kara'yla sohbetini okurlarıyla paylaştı:Bir hafta sonra karakola gittim. Dedim, 'Suçum bu.' Belgeleri sundum. 'Sen git, sana ulaşırız' dediler. İşime gücüme devam ettim. Rakam ufak olduğu için umursamadım. '650 liraya bir şey olmaz, zararı karşılarım' dedim. Büyüyeceğini düşünemedim. Dava açmışlar. Mahkemede 'Zararı karşılamak isterim' dedim. Nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum. İlk defa mahkemeye çıkmışım. Korktum. Kimseden yardım istemedim. Ufak bir rakamdı, millet güler diye söyleyemedim.Ben ailemin yanına gelirken havaalanından aldılar beni. Güzel bir koğuşa denk geldim. Kiminin ailesi ve dışarıda kimsesi yok. İçeride parası olmayanlar, çocuklarının reddettiği insanlar var. Ufak rakamlar için yatanlar da var. Ama benden az ceza almışlar. Hangi suçlularla mı yattım? Cinayet, uyuşturucu, gasp, hırsızlık… Bunlar arasında en ağır ceza bendeydi. Onlar benim durumuma şaşırıyor, gülüyorlardı.Adam iki üç kişi öldürmüş, benden az cezası var, gülüyor. İçeride popüler olmuştum. Komik geliyordu. Diyorlardı ki, 'Adalet nezdinde bir lira da aynı, bir milyon da.' Saçmalık! Her dosyaya ayrı ceza vermişler, totali 46 yıl sekiz ay. Bir ömür…'Dilan Polat senden az ceza alır' diyorlardı. İçeride herkes hakim savcı kesilmişti. 'Seni kimse çıkaramaz. Onanmış cezan. Avukatlara para yedirme' diyorlardı.Moral olarak iyi değildim. Boşluğa düştüğüm zamanlar ne yapacağımı düşünüyordum. Koğuş kalabalık. 27 kişilik koğuşta 40 kişi kalıyorduk. Yerde yatıyorduk. 12-13 kişinin yattığını gördüm yerde. Sürekli düşünüyordum. Her an, her dakika… Kaç yıl yaşıyoruz ki bu kadar ceza aldık, 650 TL'lik rakama. Ama elin kolun bağlı, yapacak bir şey yok."Saymaz, yazısının devamında "Koğuşu paylaştığı mahkumların İbrahim Kara'ya 'Dilan Polat senden az ceza alır' demesi, Türkiye'de adaletin nasıl işlediğine ilişkin acı fakat isabetli bir teşhis" görüşünü dile getirdi.