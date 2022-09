Kerim Has: Rusya’nın nükleer silah kullanma ihtimali arttı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kısmı seferberlik çağrısını değerlendiren Rusya Analisti Dr Kerim Has, Rusya’nın nükleer silah kullanma ihtimalinin daha da arttığını ifade etti.







Rusya’daki kısmi seferberlik ilanının ve UEFA’dan Rusya’dan men edilmesi gibi son gelişmeleri MC TV’ye değerlendiren Dr. Kerim Has, Rusya ile Batı arasında örülen yeni demir perdenin yaptırımlarla güç kazandığını belirterek şunları söyledi; “UEFA’nın kararını yeni bir yaptırım gibi değerlendiriyorum. Netice itibariyle birçok Batı ülkesinde Rus kültür ve edebiyat figürlerine yönelik, hayatını kaybetmiş isimlere yönelik de yaptırımlar var. Tiyatroların isimleri vb değiştiriliyor. Bu durum bunun futbola yansıması bağlamında değerlendirilebilir.”





Ukrayna Rusya savaşının beklenenden uzun sürdüğünü belirten Has, “Şimdi % 99.9 hatta yani yüzde 1 milyon Rusya, bu işin birkaç gün içerisinde biteceğini hesap etmişti. Rusya, Ukrayna’nın başkentini dahi bombalamıştı, hatta Zelensky’nin kaçtığı haberleri yayılmıştı. 25 Şubat'tan tam 21 gün sonrasında Putin, direk Ukrayna ordusuna çağrıda bulunarak darbe yapın mesajını vermişti. Bence burada Putin’in istihbarat hatası kadar Batı da bir hesap hatası vardı. Hatırlarsanız yine İngiltere, Zelensky’e “Eğer iltica etmek isterse veya ülkeden ayrılmak isterse kapımız açık” diye açıklamalarda bulunmuştu. Yine Batılı birçok ülke istihbaratları Ukrayna ordusunun direnemeyeceğini de söylemişlerdi. Dolayısıyla burada karşılıklı olarak Rusya hem kısa sürede Ukrayna'da hükümeti deviremedi hem de Ukrayna ordusunun kendisine direnç gösteremeyeceğini görmüş oldu. Batı politikalarını o anlamda yeniden güncelleme durumunda kaldı. Ve silah yardımına yöneldiler. Dolayısıyla gelinen noktada savaş uzadı.” açıklamasını yaptı.





Rusya’nın geçtiğimiz hafta içerisinde aldığı yenilgiye dikkat çeken Has, “Rusya aldığı yenilgiyle bu bölgeden çıkmak zorunda kaldı ve birçok cephaneliğini de o bölgede bırakmış oldu. Rusya, burada birliklerimizi Donbas’a kaydırıyoruz diye sundu. Neticede cephanenizi bırakmışsınız. Orada bir yenilgi söz konusu. Dolayısıyla orada bir yenilgi aldı.” dedi.







Kısmi seferberlik ilanının Rusya’da beklendiğini belirten Has, şöyle devam etti; “Putin umduğunu bulamıyor. Çünkü Ukrayna NATO’nun istihbaratını ve ekipmanını alıyor. Şimdi seferberlik olayına dönersek. Burada 300 bin kişi toplumun geneline yayılmıyor. Yedek askerlerden bahsediyoruz. Bunu muhatapları biliyor. Seferberliğe katılacak kişiler daha önce askerlik görevini yapmış her an askere çağrılabilecek, kritik askeri görevleri üstlenmiş, gerekli koşullara sahip kişilerden oluşuyor. Rusya’da askerlik yapan kişilerin elinde kimlik kartı vardır. Bunu ilgilendiren insanlar kendini bilir. Tabii panik havası oldu ama sıradan vatandaşa direkt temas eden bir durum yok.”







Rusya’nın hedeflerini değiştirdiğine dair bir emare olmadığını kaydeden Has, “Rusya büyük askeri kayıplar verdi. Önümüzdeki aylarda bu savaş daha yıkıcı bir hal alacak. Askeri olarak gücünü daha fazla Rusya Ukrayna'ya odaklamış olacak. Seferberlik derken Putin, bütün savunma sanayi şirketlerine maksimum derecede silah ve mühimmat üretimi talimatı da verdi. Burada önemli olan Batı’nın nasıl yanıt vereceği. Ukrayna’nın stokları yavaş yavaş bittiği için NATO ülkeleri de silah üretimini artırıyor. Rusya, savaşı kazanamayacağını anlarsa topyekün seferberlik ilan edebilir.” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın iki durumda nükleer silah kullanabileceğini vurgulayan Has, “İlki kendisine nükleer bir silah kullanıldığında. Bunu Ukrayn'a yapmaz. ikinci ihtimalde, Rusya'nın konvansiyonel bir savaşta varoluşsal bir tehdit algıladığı takdirde nükleer silah kullanma durumudur. Şuan Ukrayna’da Rusya bir varlık yokluk savaşı verdiğini düşünüyor. Putin son açıklamasında bunu da vurguladı. Dolayısıyla burası bir Suriye gibi değil. Dolayısıyla burayı bir ölüm kalım savaşı, varlık yokluk savaşı olarak görüyor. Eğer bu konvansiyonel savaşı kaybederse korkarım ki nükleer silah kullanma aşamasına gelir. Korkarim ki Rusya’nın nükleer silah kullanma ihtimali artar.” şeklinde konuştu.