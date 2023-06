KHK’lı Dr. Umut Duygu Uzunel’e Kanada’da ‘Seçkin Kadınlar’ ödülü

AST TARAFINDAN YWCA’E ADAY GÖSTERİLDİ

Kanada Naturopatik Tıp Koleji’nden yeni mezun olan yardımsever doktor, halen Kanada ve Afrika’daki gönüllü faaliyetlerine devam ediyor. Zor yaşamlara dokunarak onlara umut ışığı olmayı sürdürüyor.









Kanada’nın 150 yıllık en köklü ve saygın non-profit kurumlarından biri olan YWCA, 42 yıldır evsiz kadınlara, kız çocuklarına ve aile içi şiddete uğrayan insanlara kurtulabilmeleri, uygun fiyata barınmaları ve güvenli istihdama erişim konusunda yardımcı olmak için ‘Women Of Distinction Awards’ adı altında ödül veriyor. Sağlık, eğitim, sanat, aktivizm gibi alanlarda kadınlara ödül veren YWCA, Dr. Umut Duygu Uzunel’i de ‘Gönüllülük’ kategorisinde ödüle layık gördü.





Ödülünü kalabalık ve seçkin bir davetli topluluğunun huzurunda alan Dr. Uzunel, tüm mülteci kadınlara umut oldu.Türkiye’de başarılı bir göz doktoru olan Dr. Umut Duygu Uzunel, yıllarca bir yandan ülkesine hizmet ederken diğer yandan yıllık izinlerinde Afrika’ya giderek gönüllü olarak çalıştı. Kas rahatsızlığı yaşayan Uzunel, zorlu şartlara rağmen insanları tedavi etmek ve Afrika’daki meslektaşlarını eğitmek üzere defalarca Afrika’ya uçtu. Fakat yaptığı bu iyilikler onu, 15 Temmuz sonrası Türkiye’de uygulanan cadı avının bir parçası haline getirdi. Yıllık izninde gittiği Gana’da ameliyat sırasında darbe girişiminden haberdar olan başarılı doktor yardım programının ardından ülkesine döndü. Ancak hukuksuz KHK’lardan o da nasibini aldı ve çok sevdiği mesleğinden ihraç edildi. Ülkedeki sosyal soykırım dayanılmaz hale gelince, 2017 yılında Yunanistan’a geçerek Kanada’ya uçup bu ülkeye iltica etti.İdealist doktor, Kanada’ya geldikten sonra da boş durmadı. Dr. Uzunel 6 yıl önce The Shoe Project isimli yardım kuruluşunun gönüllülerinden oldu. Kanadalı yazar Katherine Govier tarafından 13 yıl önce kurulan The Shoe Project, immigrant ve refugee kadınların sahne performansları yaptıkları bir kuruluş. Dr. Umut Uzunel, bir doktor olarak onlarla birlikte devam ederek insanların hayatlarına pozitif dokunuşlar yapmaya devam etti.Türkiye’deki insan hakları ihlallerini dünyaya duyuran AST (Advocates Of Silence Turkey), Dr. Umut Duygu Uzunel’i YWCA’e önerdi. Geçtiğimiz Kasım ayında YWCA TORONTO’ya başvuru yapıldı. AST, kendisi de bir engelli olmasına rağmen aktivizmi ve özellikle Afrika’da yaptığı özverili çalışmalarından dolayı Dr. Uzunel’i aday olarak teklif etti.Dr. Uzunel, ocak ayında YWCA TORONTO’nun Executive Director’ü tarafından aranarak Volunteerism kategorisinde ödül kazandığını öğrenince çok şaşırdığını belirtti.Yıllık izinlerinin birçoğunu kendi finanse ettiği yardım faaliyetleri için kullanan, gönüllü olarak çalıştığı süre boyunca 20 bin kişiyi muayene edip 3 binden fazla katarakt ameliyat yapan Dr. Umut Duygu Uzunel, Sheraton Otel’de düzenlenen ve yaklaşık bin kişinin katıldığı büyük bir galada ödülünü aldı.Galadaki konuşmasında, ”Fethullah Gülen hayatın anlamını; başkalarının yaşayabilmesi için kendi hayatını feda etmek, şeklinde anlatır” diyen Dr. Uzunel, kendisine ilham verdiği için Gülen’e özel teşekkür etti. Türkiye’de hapiste olan Hizmet gönüllülerini hatırlatan Uzunel, sözlerine şöyle devam etti: ”Bu ödülü almak onur verici olduğu gibi aynı zamanda bir sorumluluktur. Zulümler altında kalmış insanların sesi olmak ve onların sesini dünyada çoğaltmak sorumluluğu.”