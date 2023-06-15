Bir işkence iddiası da Iğdır Cezaevi’nden: Kameraları kapatıp dövüyorlar

BOLDMEDYA.COM'da yer alan habere göre işkence ve kötü muamele iddialarıyla sık sık gündeme gelen Iğdır S Tipi Kapalı Cezaevi’nde hak ihlallerinin devam ettiğini öne süren avukat Rıdvan Şahin, “Tutuklular bize, ‘Gardiyanlar ses ve görüntü alan kameraları kapatarak işkence ediyorlar’ bilgisini verdi” dedi. Cezaevinde 20 Şubat 2022’de Sezer Alan ve 20 Mart 2022’de Sinan Kaya şüpheli şekilde hayatını kaybetmiş, cezaevi yönetimi ise “intihar” demişti.





Mezopotamya Ajansı’nın aktardığına göre; Iğdır S Tipi Cezaevi’nde sadece tutuklulara değil avukatlara yönelik de saldırı olduğu iddia edildi. Müvekkillerini ziyaret ettikleri sırada gardiyanların saldırısına uğradığını belirten avukat Rıdvan Şahin, cezaevinde yaşanan ihlalleri ve kendisine yönelik darp olayını anlattı.





Ocak ayından itibaren tutuklu ve hükümlülerin aileleri tarafından işkence ve kötü muamele şikayetleri üzerine 14 Nisan’da 3 avukatla birlikte cezaevini ziyaret ettiklerini söyleyen Şahin, “Bir tutuklu ‘dayanamıyorum, bileklerimi keseceğim’ diyor, ailesinin de yönlendirmesiyle cezaevine gittik. Avukat odasında beklerken ‘yapmayın, vurmayın kafama’ diye sesler geldi. Avukat arkadaşlarımız da gardiyanları işkence yapmamaları konusunda uyardı. Bunun üzerine 10-15 gardiyan üzerimize yürüdü. Gardiyanlar, arkadaşlarımıza saldırmak için fırsat kolluyorlardı. Bunun üzerine müdahale etmek istediğimde bana da saldırmaya başladılar” dedi.





Olayla ilgili tutanak tuttuklarını ve suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen Şahin, “Diğer avukatlarla konuşunca fark ettik ki cezaevinde buna yönelik çok sayıda şikayet var. Tutukluların şikayetleri söz konusuydu fakat başsavcılık bizimle bununla ilgili görüşmeyi reddetti. Neden görüşmek istemiyorlar bilmiyoruz ama biz bizzat bu saldırıyı yaşadık. Avukatlara bu yapılıyorsa tutuklulara ne yapılıyor tahmin bile edemiyoruz. Cezaevinde kalanların ocak ayından bu yana baskı altında oldukları ve kötü muameleye uğradıklarına dair şikayetler var” şeklinde konuştu.





S Tipi’nin kentte pandemiyle birlikte açıldığını hatırlatan Şahin, “2022 yılının ardından çok sayıda işkence şikayeti aldık. İki siyasi tutuklunun intihar ettiği öne sürüldü. Bu ölümlerden sonra daha çok saldırılar başladı. Bir müvekkilim ‘Avukat bey, gardiyanlar bize hakaret ediyorlar. Biz karşılık verince bizi bir odaya alıyorlar. Normalde gardiyanların yakasında ses ve görüntü alan bir kamera bulunuyor fakat o odaya girince bunu kapatıyorlar. Bizi istedikleri şekilde dövüyorlar. Hatta kalabalık bir şekilde dövüyorlar’ diye bilgi verdi. Yani orada işkencenin boyutu da bu ifadeyle ortaya çıkıyor” diye konuştu.





Görüşmeye gittiği başka bir tutuklu olan Fuat Bulut’un işkenceye dayanamadığı için bileklerini kestiği bilgisini paylaşan Şahin, “Tutuklu geçen ayki görüşmemizde bana; ‘Bizi sindirmeye çalışıyorlar. Ben adli bir tutuklu olmama rağmen açlık grevine girdim çünkü bu baskı ve zülüm ile baş edemiyoruz. Dilekçeler veriyoruz ama bunların bir sonucu yok, büyük ihtimalle yırtılıp atılıyor’ ifadelerini kullandı. Tutuklular son zamanlarda yemekten, yönetime, gardiyanlardan günlük rutine kadar birçok konuda şikayetçi olduklarını söylüyorlar. Gardiyanlar genelde hükümlülere şiddet uyguluyor. Gardiyanlar ve başgardiyanlar keyfi davranıyor, cezaevi yönetimi ise gardiyanları esas aldığı için sorunlar çözülmüyor” dedi.