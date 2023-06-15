Samanyolu Haber /Gündem / Bir işkence iddiası da Iğdır Cezaevi’nden: Kameraları kapatıp dövüyorlar /15 Haziran 2023 22:58

Bir işkence iddiası da Iğdır Cezaevi’nden: Kameraları kapatıp dövüyorlar

Cezaevlerindeki kötü muamele ve işkence iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Iğdır S Tipi Kapalı Cezaevi’nde gardiyanların kameraları kapatıp tutuklulara işkence yaptıkları öne sürüldü.

SHABER3.COM

BOLDMEDYA.COM'da yer alan habere göre işkence ve kötü muamele iddialarıyla sık sık gündeme gelen Iğdır S Tipi Kapalı Cezaevi’nde hak ihlallerinin devam ettiğini öne süren avukat Rıdvan Şahin, “Tutuklular bize, ‘Gardiyanlar ses ve görüntü alan kameraları kapatarak işkence ediyorlar’ bilgisini verdi” dedi. Cezaevinde 20 Şubat 2022’de Sezer Alan ve 20 Mart 2022’de Sinan Kaya şüpheli şekilde hayatını kaybetmiş, cezaevi yönetimi ise “intihar” demişti.

AVUKATLARA DA SALDIRILDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Mezopotamya Ajansı’nın aktardığına göre; Iğdır S Tipi Cezaevi’nde sadece tutuklulara değil avukatlara yönelik de saldırı olduğu iddia edildi. Müvekkillerini ziyaret ettikleri sırada gardiyanların saldırısına uğradığını belirten avukat Rıdvan Şahin, cezaevinde yaşanan ihlalleri ve kendisine yönelik darp olayını anlattı.

“YAPMAYIN, VURMAYIN KAFAMA” SESLERİ GELDİ

Ocak ayından itibaren tutuklu ve hükümlülerin aileleri tarafından işkence ve kötü muamele şikayetleri üzerine 14 Nisan’da 3 avukatla birlikte cezaevini ziyaret ettiklerini söyleyen Şahin, “Bir tutuklu ‘dayanamıyorum, bileklerimi keseceğim’ diyor, ailesinin de yönlendirmesiyle cezaevine gittik. Avukat odasında beklerken ‘yapmayın, vurmayın kafama’ diye sesler geldi. Avukat arkadaşlarımız da gardiyanları işkence yapmamaları konusunda uyardı. Bunun üzerine 10-15 gardiyan üzerimize yürüdü. Gardiyanlar, arkadaşlarımıza saldırmak için fırsat kolluyorlardı. Bunun üzerine müdahale etmek istediğimde bana da saldırmaya başladılar” dedi.

TUTUKLULAR KÖTÜ MUAMELEDEN ŞİKAYETÇİ

Olayla ilgili tutanak tuttuklarını ve suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen Şahin, “Diğer avukatlarla konuşunca fark ettik ki cezaevinde buna yönelik çok sayıda şikayet var. Tutukluların şikayetleri söz konusuydu fakat başsavcılık bizimle bununla ilgili görüşmeyi reddetti. Neden görüşmek istemiyorlar bilmiyoruz ama biz bizzat bu saldırıyı yaşadık. Avukatlara bu yapılıyorsa tutuklulara ne yapılıyor tahmin bile edemiyoruz. Cezaevinde kalanların ocak ayından bu yana baskı altında oldukları ve kötü muameleye uğradıklarına dair şikayetler var” şeklinde konuştu.

ÇOK SAYIDA İŞKENCE ŞİKAYETİ ALDIK

S Tipi’nin kentte pandemiyle birlikte açıldığını hatırlatan Şahin, “2022 yılının ardından çok sayıda işkence şikayeti aldık. İki siyasi tutuklunun intihar ettiği öne sürüldü. Bu ölümlerden sonra daha çok saldırılar başladı. Bir müvekkilim ‘Avukat bey, gardiyanlar bize hakaret ediyorlar. Biz karşılık verince bizi bir odaya alıyorlar. Normalde gardiyanların yakasında ses ve görüntü alan bir kamera bulunuyor fakat o odaya girince bunu kapatıyorlar. Bizi istedikleri şekilde dövüyorlar. Hatta kalabalık bir şekilde dövüyorlar’ diye bilgi verdi. Yani orada işkencenin boyutu da bu ifadeyle ortaya çıkıyor” diye konuştu.

TUTUKLU İŞKENCEYE DAYANAMAYIP BİLEKLERİNİ KESTİ

Görüşmeye gittiği başka bir tutuklu olan Fuat Bulut’un işkenceye dayanamadığı için bileklerini kestiği bilgisini paylaşan Şahin, “Tutuklu geçen ayki görüşmemizde bana; ‘Bizi sindirmeye çalışıyorlar. Ben adli bir tutuklu olmama rağmen açlık grevine girdim çünkü bu baskı ve zülüm ile baş edemiyoruz. Dilekçeler veriyoruz ama bunların bir sonucu yok, büyük ihtimalle yırtılıp atılıyor’ ifadelerini kullandı. Tutuklular son zamanlarda yemekten, yönetime, gardiyanlardan günlük rutine kadar birçok konuda şikayetçi olduklarını söylüyorlar. Gardiyanlar genelde hükümlülere şiddet uyguluyor. Gardiyanlar ve başgardiyanlar keyfi davranıyor, cezaevi yönetimi ise gardiyanları esas aldığı için sorunlar çözülmüyor” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bir işkence iddiası da Iğdır Cezaevi’nden: Kameraları... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:41:54