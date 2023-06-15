Samanyolu Haber /Gündem / 'Türkiye’deki seçimlerde 60-65 bin Afgan oy kullandı' /15 Haziran 2023 22:44

'Türkiye’deki seçimlerde 60-65 bin Afgan oy kullandı'

Afganistan’ın Ankara Büyükelçisi Amir Muhammed Ramin, Türkiye’de genel ve cumhurbaşkanı seçimlerinde 60-65 bin civarında Afganistan uyruklu kişinin oy kullandığını söyledi.

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BOLDMEDYA.COM'da yer alan habere göre 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde oy kullanan yabancı sayısı merak edilirken, Afganistan’ın Ankara Büyükelçisi Amir Muhammed Ramin Afganistan uyruklu kaç kişinin oy kullandığını açıkladı.

Ramin, seçimlerden sonraya ertelediği gazetecilerle toplantısını Ankara’da yaptı.

DW Türkçe’nin aktardığına göre Ramin, burada Türkiye’ye gelen Afgan göçmenlerin üç kategoride ele alınması gerektiğini anlattı.

Ramin, birinci kategoride yaklaşık 50 bin civarında oturma izni olan düzenli göçmenlerin geldiğini ve bu kişilerin bekleme sürecinde olduklarını ve çalışma izinleri bulunmadığını kaydetti.

İkinci kategoride uluslararası koruma statüsü altında olan Afganların geldiğini, onlara bu statünün önce geçici olarak verildiğini ve uzun süre bekleyebildiklerini söyleyen Ramin, bu kişilerin sayısının ise 130 bin civarında olduğunu kaydetti.

“YASADIŞI YOLLARDAN 150 BİN AFGAN GELDİ”

Yasadışı yollardansa genel olarak 100-150 bin arası sığınmacının gelişinin söz konusu olduğunu ama şimdi bu sayının çok daha azaldığını ve 50-60 bine kadar düştüğünü belirten Ramin, 2022 yılında kaçak olarak gelen toplam 70 bin kişinin geri gönderildiğini belirtti.

Ramin, yasadışı göçten bahsedildiği için bu rakamlardan nasıl bu kadar emin olabildiği sorusuna karşılıksa bunların Göç İdaresi’nin resmi rakamları olduğunu kaydetti.

4 BİN AFGAN 250 BİN DOLARA TC VATANDAŞLIĞI ALDI

Son seçimlerde oy kullanan Afgan kökenli seçmen sayısının 60-65 bin kadar olduğunu da aktaran Ramin, bu kişilerin son dönemde gelenler olmadığını, sadece 4 bin kadarının son birkaç yılda mülk alarak ya da yatırım yoluyla vatandaşlığa geçtiğini kaydetti. Ramin’e göre bunların büyük bir bölümü on yıllardır, 1980’lerden bu yana Türkiye’de yaşayan vatandaşlar.
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