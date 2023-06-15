Messi kariyerinin en hızlı golünü Avustralya’ya attı

Sözcü'de yer alan habere göre son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin ile Avustralya hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Milli takım kariyerine yavaş yavaş son noktayı koymaya hazırlanan ve gelecek sezon için MLS ekiplerinden Inter Miami ile anlaşan Lionel Messi maçın açılış golünü kaydetti. Arjantinli yıldızın gol atması sıradan bir olay ancak bu gol Messi’nin muhteşem kariyerinin özel bir köşesine yazıldı.





Maçı 2-0 kazanan Arjantin’in diğer golünü 68. dakikada Pezzella kaydetti.





Mücadelenin başlama düdüğünün ardından 1 dakika 19 saniye sonra fileleri bulan Messi kariyerinin en hızlı golünü kaydetmiş oldu. Workers Stadyumu’nda oynanan maçın hemen başında ceza sahası dışında aldığı pasla topu soluna doğru çeken ve rakiplerini düşüren Messi şık bir vuruşla durumu 1-0 yaptı.35 yaşındaki Arjantinli’nin bu golü 79 saniye ile ölçülerek tüm zamanlarının en hızlı golü olarak kayıtlara geçti. Arjantin forması ile son 7 maçında 10. golünü kaydeden Messi özellikle ilk yarıda arka arkaya slalom şekilde yaptığı çalımlarla stadyumda maçı izleyenlere müthiş bir seyir zevki yaşattı.Paris Saint-Germain ile yollarını ayıran Lionel Messi, yeni sezonda ABD ekibi Inter Miami’nin formasını giyecek. Arjantinli yıldız, geçen sezon PSG formasıyla 41 maça çıkarken 21 gol ve 20 asistlik skor katkısı verdi.