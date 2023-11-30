KHK’lı hakim: Beraat verdim ben ihraç edildim Tahir Elçi katledildi

28 Kasım 2015’te katledilen eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin kendi mahkemesinde de yargılandığını anlatan KHK’lı ağır ceza hakimi Ramazan Faruk Güzel, henüz aydınlatılamayan suikasta dair önemli açıklamalarda bulundu.



Kendisine ‘Tahir Elçi’yi mahkum etmesi için’ çok baskı yapıldığını söyleyen Güzel, “10 Eylül’de beraat verdim, bir gün sonra odam basıldı ve ihraç edildim. 28 Kasım’da ise Tahir Elçi katledildi” dedi.



KHK’lı hakim Güzel, Tahir Elçi için istediği yakın koruma talebinin yerine getirilmediğini söyledi.



Bold Plus’ta Necdet Çelik’in sorularını cevaplayan Güzel, Tahir Elçi’ye yönelik ‘koruma’ taleplerinin de yerine getirilmediğini anlattı. O dönemde iktidar kaynaklı baskılara direndiğini anlatan Güzel, şunları söyledi:



Tahir Elçi ve eski yönetim kurulu üyesi 10 avukat, CMK kapsamında ‘otomatik avukat atama sistemini kapattıkları’ iddiasıyla, ‘görevi kötüye kullanma’ suçundan yargılanıyorlardı. Dosya benim mahkememe düştü.



O dönemde Elçi ve ekibine ceza vermek için çok baskı yapıldı ancak direndim. Yargılamalar sonunda da rahmetli Elçi ve Baro yönetimine 10 Eylül 2015’te beraat kararı vermiştik.

Keşke o dönem kendisine, “Sen de çık Tahir Başkan, bunlar kafaya koymuş, yaşatmazlar bizi!” diyebilseydim! En büyük inkisarımdır! 10.09.2015’de beraat verdim, 11.09.2015’de odamı basıp beni ihraç ettiler, 28.11.2015’de de Tahir Elçi’yi katlettiler.”



