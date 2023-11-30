Samanyolu Haber /Gündem / KHK’lı hakim: Beraat verdim ben ihraç edildim Tahir Elçi katledildi /30 Kasım 2023 00:37

KHK’lı hakim: Beraat verdim ben ihraç edildim Tahir Elçi katledildi

Suikasta kurban giden eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin kendi mahkemesinde de yargılandığını anlatan KHK’lı ağır ceza hakimi Ramazan Faruk Güzel, o dönem kendisine ‘Tahir Elçi’yi mahkum etmesi için’ çok baskı yapıldığını söyledi. Güzel, “10 Eylül’de beraat verdim, bir gün sonra odam basıldı ve ihraç edildim. 28 Kasım’da ise Tahir Elçi katledildi” dedi.

SHABER3.COM

28 Kasım 2015’te katledilen eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin kendi mahkemesinde de yargılandığını anlatan KHK’lı ağır ceza hakimi Ramazan Faruk Güzel, henüz aydınlatılamayan suikasta dair önemli açıklamalarda bulundu.

Kendisine ‘Tahir Elçi’yi mahkum etmesi için’ çok baskı yapıldığını söyleyen Güzel, “10 Eylül’de beraat verdim, bir gün sonra odam basıldı ve ihraç edildim. 28 Kasım’da ise Tahir Elçi katledildi” dedi.

KHK’lı hakim Güzel, Tahir Elçi için istediği yakın koruma talebinin yerine getirilmediğini söyledi.

Bold Plus’ta Necdet Çelik’in sorularını cevaplayan Güzel, Tahir Elçi’ye yönelik ‘koruma’ taleplerinin de yerine getirilmediğini anlattı. O dönemde iktidar kaynaklı baskılara direndiğini anlatan Güzel, şunları söyledi:

Tahir Elçi ve eski yönetim kurulu üyesi 10 avukat, CMK kapsamında ‘otomatik avukat atama sistemini kapattıkları’ iddiasıyla, ‘görevi kötüye kullanma’ suçundan yargılanıyorlardı. Dosya benim mahkememe düştü.

O dönemde Elçi ve ekibine ceza vermek için çok baskı yapıldı ancak direndim. Yargılamalar sonunda da rahmetli Elçi ve Baro yönetimine 10 Eylül 2015’te beraat kararı vermiştik.
Keşke o dönem kendisine, “Sen de çık Tahir Başkan, bunlar kafaya koymuş, yaşatmazlar bizi!” diyebilseydim! En büyük inkisarımdır! 10.09.2015’de beraat verdim, 11.09.2015’de odamı basıp beni ihraç ettiler, 28.11.2015’de de Tahir Elçi’yi katlettiler.”

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber KHK’lı hakim: Beraat verdim ben ihraç edildim Tahir... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:56:04