Samanyolu Haber /Gündem / KHK’lı öğretmeni tahliye etmemek için bahane uydurdular: Sosyal hayata hazır değil(miş)! /25 Mart 2023 13:54

KHK’lı öğretmeni tahliye etmemek için bahane uydurdular: Sosyal hayata hazır değil(miş)!

Sincan T Tipi Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulu geçen yıl ‘psikolojik olarak iyi ama pişmanlığı samimi değil’ diyerek denetimli serbestlik hakkını elinden aldığı KHK’lı öğretmen Özcan Solmaz’ı bu kez de ‘Psikolojik olarak sosyal hayata uyuma hazır olmadığı’ gerekçesiyle tahliye etmedi.

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Kronos’tan Sevinç Özarslan’ın haberine göre İstanbul Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Meslek Lisesi’nde çalışırken ihraç edilen ve 7 yıldır mahpus olan KHK’lı öğretmen Özcan Solmaz, infaz süresini tamamlamış olmasına rağmen Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulu’nun “Psikolojik olarak sosyal hayata uyuma hazır olmadığı gözlemlenmiştir” raporu nedeniyle tahliye edilmiyor.

BİRBİRİYLE ÇELİŞEN KARARLAR

Solmaz’ın hükümlü bulunduğu Sincan T Tipi Cezaevi’ndeki İdare ve Gözlem Kurulu’nun önceki raporlarında böyle bir gerekçe olmadığını belirten yakını K. Solmaz, “Cezaevi kurulunun verdiği raporlar sürekli çelişkili. Bir yıl önce ‘psikolojik olarak iyi, insani ilişkilerinde sorun yok, uyumlu’ ancak ‘pişman’ olduğuna dair samimi bulmadıklarını söyleyerek denetimli serbestlik hakkını vermediler. 14 Şubat 2022’te denetimli serbestlik hakkı kazandı. 22 Şubat 2023’te ise şartlı tahliye hakkı kazandı ama yine tahliye yok. Her iki hakkı da elinden alındı. Bu sefer gerekçe olarak ‘psikolojik olarak sosyal hayata uyuma hazır değil’ dediler. Psikolojik olarak orada ekstra bir şey mi yapılıyor, insan orada kaldıkça daha mı hazır olacak. Bir anda psikolojik sorun ortaya çıkardılar.” dedi.
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