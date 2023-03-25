Samanyolu Haber /Gündem / Kiracıyı çıkarmak için kendi oturduğu evi yaktı /25 Mart 2023 13:23

Kiracıyı çıkarmak için kendi oturduğu evi yaktı

İstanbul Bağcılar’da, 3. kattaki kiracıyı çıkarmak için çatı katını ateşe verdikten sonra görüntüleri sosyal medyada paylaşan bir kişi gözaltına alındı.

SHABER3.COM

Yangın, saat 21.40 sıralarında Yavuz Selim Mahallesi 1102 Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın çatı kısmında çıktı. İddiaya göre, dayısına ait binanın çatı katında yaşayan Uğut Berat Dere, üçüncü kattaki kiracı Yılmaz Acar’ın evi boşaltmasını istedi. Daha önce de ‘Binayı yakarım’ dediği belirtilen Dere, evde bulunduğu sırada bez parçalarını yakarak oturduğu evi ateşe verdi.

Büyüyen alevler çatı katını sardı. Dumanları fark eden bina sakinleri, evlerinden çıkarken itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri müdahale ederek, kısa sürede alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Bina sakinleri Dere’yie saldırdı, aralarında arbede yaşandı. Arbede ekiplerin müdahalesi ile son bulurken, Dere gözaltına alındı. Binanın çatı katı kullanılmaz hale geldi. Dere’nin evi yaktığı anları cep telefonu kamerasıyla çekip sosyal medyada paylaştığı görüldü.

Yılmaz Acarın amcası Veysel Acar, “Benim kardeşim de burada oturuyor. Ev sahibine birkaç gün önce demiş ki, ‘ben burayı yakacağım. İnsanları bu binayı boşaltın’ diye tehdit etmiş. Polislere şikayet etmişler ama yine serbest kalmış. Yangını kendi oturduğu evde çıkartmış. Geceleri kalkıp komşulara ‘burayı boşaltın’ diye bağırıyor” şeklinde konuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kiracıyı çıkarmak için kendi oturduğu evi yaktı Sonraki Haber >>

Haluk Levent, AHBAP'ın deprem bağışları ile neler yaptıklarını açıkladı

Haluk Levent, AHBAP'ın deprem bağışları ile neler yaptıklarını açıkladı

Ramazan'da mukabeler videoları 'Herkulnağme' kanalında

Ramazan'da mukabeler videoları 'Herkulnağme' kanalında

Depremzedelerden bahseden vekilin mikrofonu kapatıldı!

Depremzedelerden bahseden vekilin mikrofonu kapatıldı!

Fransa'daki gösterilere şiddet bulaştı: 172 gözaltı

Fransa'daki gösterilere şiddet bulaştı: 172 gözaltı

Kemal Kılıçdaroğlu KHK için ne dedi?

Kemal Kılıçdaroğlu KHK için ne dedi?

Fenerbahçe maçında olay! Stat dışına çıkarıldılar!

Fenerbahçe maçında olay! Stat dışına çıkarıldılar!

AKP'nin seçim yardımı Üsküdar belediyesinden

AKP'nin seçim yardımı Üsküdar belediyesinden

Soylu, sel bölgesinde vatandaşı azarladı

Soylu, sel bölgesinde vatandaşı azarladı

7 yıllık hasret nihayet bitiyor

7 yıllık hasret nihayet bitiyor

Ramazan'da bunu yapmayın!

Ramazan'da bunu yapmayın!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:43:24