Samanyolu Haber /Politika / Aktroller CHP'lileri sahte video ile fena tuzağa düşürdü! /25 Mart 2023 13:15

Aktroller CHP'lileri sahte video ile fena tuzağa düşürdü!

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "yemeğin etli kısmını sofradaki çocuğu doğru uzattığı" anlarla ilgili videonun, "Las Vegas’ta dev ekranlarda gösterildiği" iddiasıyla haber sitelerinde, televizyonlarda, sosyal medyada paylaşılmasını, AKP yanlısı karanlık bir grubun trolleme operasyonu olarak değerlendirdi. Bildirici, "Anlaşılan AKP'li troller, bugünlerde yoğun mesai yapıyor" dedi.

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Bildirici, AKP yanlısı olduğu anlaşılan Veritas Analytics hesabının ocakta açıldığına, İletişim Başkanlığı’nın Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin aktif hale gelmesiyle denk düştüğüne dikkati çekti.

Bildirici, bu ay içinde yaşanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu’nun Mecliste ve CNN Türk'te izlettiği, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu, "deprem sorunu 100 yılda çözülür" demiş gibi gösteren videonun da troll operasyonu olduğunu hatırlattı.



Bildirici, kendi internet sitesinde kaleme aldığı yazısında şu yorumu yaptı:

"Anlaşılan AKP’li troller, bugünlerde yoğun mesai yapıyor. Bundan sonra da muhalefete ve 'Muhalif medya'ya yönelik böyle operasyonlar yapacakları anlaşılıyor. Nitekim Veritas Analytics’in paylaşımlarında '...sizin üzerinizden kendi mesajlarımızı paylaşmaya devam edeceğiz' denilerek bir tür meydan okunuyor.


Elbette 'troll operasyonu' olması 'Kılıçdaroğlu videosu Las Vegas’ta' kurgusunu gerçek sanarak kullanan haber sitelerinin yanlış yaptığı gerçeğini ortadan kaldırmıyor. Böyle bir görüntü ulaştığında Teyit ve Malumatfuruş’un yaptığı gibi dijital teknolojiden de yararlanılabilirdi.



Klasik gazetecilik kodlarına dönmekte yarar var. Gazetecilikte şüphe esastır. Maalesef dijital mecralardaki hızlı habercilik süreçleri, aldatmaya ve aldanmaya elverişli bir ortam yaratıyor. Yavaş ve fren mekanizmasını daha çok kullanan bir gazetecilik ihtiyacı kendini gösteriyor."


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