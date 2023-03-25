Aktroller CHP'lileri sahte video ile fena tuzağa düşürdü!













"Anlaşılan AKP’li troller, bugünlerde yoğun mesai yapıyor. Bundan sonra da muhalefete ve 'Muhalif medya'ya yönelik böyle operasyonlar yapacakları anlaşılıyor. Nitekim Veritas Analytics’in paylaşımlarında '...sizin üzerinizden kendi mesajlarımızı paylaşmaya devam edeceğiz' denilerek bir tür meydan okunuyor.

















Klasik gazetecilik kodlarına dönmekte yarar var. Gazetecilikte şüphe esastır. Maalesef dijital mecralardaki hızlı habercilik süreçleri, aldatmaya ve aldanmaya elverişli bir ortam yaratıyor. Yavaş ve fren mekanizmasını daha çok kullanan bir gazetecilik ihtiyacı kendini gösteriyor."











Bildirici, AKP yanlısı olduğu anlaşılan Veritas Analytics hesabının ocakta açıldığına, İletişim Başkanlığı’nın Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin aktif hale gelmesiyle denk düştüğüne dikkati çekti.Bildirici, bu ay içinde yaşanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu’nun Mecliste ve CNN Türk'te izlettiği, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu, "deprem sorunu 100 yılda çözülür" demiş gibi gösteren videonun da troll operasyonu olduğunu hatırlattı.Bildirici, kendi internet sitesinde kaleme aldığı yazısında şu yorumu yaptı:Elbette 'troll operasyonu' olması 'Kılıçdaroğlu videosu Las Vegas’ta' kurgusunu gerçek sanarak kullanan haber sitelerinin yanlış yaptığı gerçeğini ortadan kaldırmıyor. Böyle bir görüntü ulaştığında Teyit ve Malumatfuruş’un yaptığı gibi dijital teknolojiden de yararlanılabilirdi.