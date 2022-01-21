Samanyolu Haber /Gündem / KHK’lı zabıta memuru Mustafa Zeren hayatını kaybetti /21 Ocak 2022 16:30

KHK’lı zabıta memuru Mustafa Zeren hayatını kaybetti

KHK’lı zabıta memuru Mustafa Zeren, Trabzon’da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Zeren, Çaykara Belediyesi’nde görev yaparken ihraç edilmişti.

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 Trabzon Çaykara Belediyesi’nde zabıta memuru olarak görev yaparken ihraç edilen ve esnaflık yaparak ailesinin geçimini sağlayan Mustafa Zeren, 19 Ocak 2021’de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Arabada bulunan Zeren’in küçük oğlu ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza çarşamba günü saat 13.30’da Çaykara-Uzungöl karayolu sanayi sitesi mevkiinde meydana geldi. Çaykara’dan Uzungöl istikametine gitmekte olan Mustafa Zeren (51) yönetimindeki 61 FJ 377 plakalı SUV model araç, karlı yolda kontrolden çıkarak dereye uçtu.

Zeren’in kazada ağır yaralanan oğlu, önce Of Devlet Hastanesi’ne, daha sonra da Trabzon’daki KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çaykara Gündem gazetesinin haberine göre Mustafa Zeren’in cenazesi 20 Ocak 2022 Perşembe günü Uzungöl Merkez Camii’nde öğlen vaktinde kılınan cenaze namazından sonra İnceli Mahallesindeki aile kabristanlığına defnedildi.


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