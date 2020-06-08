KHK mağduru öğretmen tedavi gördüğü hastanede vefat etti

KHK ile açığa alınıp sonrasında iade edilen ve beş ay önce cilt kanserine yakalanan Türkçe öğretmeni Ömer Günerigök hayatını kaybetti. Günerigök’ün son isteği 4 yıldır tutuklu abisini görmekti.

Şubat 2020’de cilt kanserine yakalanan ve önceki gün yoğun bakıma kaldırılan Ömer Günerigök (31) tedavi gördüğü Erzurum Atatürk Üniversitesi Hastanesinde hayata gözlerini yumdu. Kardeşinin ölüm haberini abisi Gıyasettin Günerigök, sosyal medya hesabından duyurarak “Kardeşimin kalbi durdu. Doktorlar müdahale ediyor. Allah rızası için eder misiniz? Kardeşim vefat etti.” dedi.

2015 yılında girdiği KPSS sınavında Türkiye 12. olan Ömer Günerigök (31) aynı yıl memleketi Bingöl’ün Çavuşlar Köyüne öğretmen olarak atandı. 15 Temmuz’dan sonra önce görevinden uzaklaştırıldı. Üç ay geçmeden iade edildi ama başka bir okula sürgün edildi. Daha sonra gözaltına alınan Ömer Günerigök, Cemaat soruşturmaları kapsamında hakkında açılan davadan geçen yaz beraat etti. Ancak sıkıntıları bitmedi. Abisi tutukluydu. Kuzeni, gazeteci Hamza Günerigök de 4 yıldır hapiste.





Ailece zor günler geçiren Ömer Günerigök bir yandan öğretmenliğe devam ediyor, bir yandan ikinci üniversitesini okuyordu. Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. sınıfta olan Günerigök, şubat ayında sınavlara girmek üzere Erzurum’a gittiğinde hastalığı ortaya çıktı.













SON İSTEĞİ TUTUKLU ABİSİNİ GÖREBİLMEK





Ölüm döşeğindeki Ömer Günerigök’ün son isteği tutuklu abisi Taner Günerigök’ü görebilmekti. Dört yıldır Elazığ Cezaevinde tutuklu olan polis memuru Taner Günerigök, kardeşini görebilmek için dilekçe yazdı ama henüz cevap verilmedi. Cemaat soruşturmaları kapsamında Ağustos 2016’da tutuklanan Taner Günerigök, 10 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Dosyası Yargıtay tarafından da onaylandı.