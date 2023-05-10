KHK'lılara büyük komplo iddiası: AKP seçim yenilgisini KHK'lılara yıkacak

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28 dönem milletvekili seçimlerinde KHK’lılara yeni bir kupmas planlandığı öne sürüldü. KHK’lıların evlerine giden polis, janddarma ve bekçilerin “Sandık görevlisi olarak atandınız” denilerek evrak imzalatmaya çalışıldığı öğrenildi.







Konuyu sosyal medya hesabından duyuran Hakim Albay Dr. Cemil Çelik “KHK’lılar dikkat” uyarısında bulundu.





“SANDIKTA GÖREVLİSİNİZ TEBLİGATI YAPILIYOR”

Çelik, “Bugün bazı KHK’lı emniyetçilerin evlerine polis ve bekçi birlikte giderek İl Seçim Kurulu’nun bir evrakını tebliğ etmeye çalışmışlar. Evraklarda ise İl Seçim Kurulu tarafından sandık görevlisi olarak atandığı, seçim günü ilgili sandıkta görev alınması gerektiği yazıyormuş.” dedi.





“ASLA EVRAK İMZALAMAYIN VE TEBLİKATI KABUL ETMEYİN”

Sandık Kurulları üyelerinin nasıl belirleneceği ve görevlendirileceğinin 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 21 ve devamı maddelerinde düzenlendiğini kaydeden Çelik, “Bu hükümlerde bugün yapılmaya çalışılan şekilde bir görevli belirleme yöntemi yok.” dedi.





“SİYASİ PARTİLER BU KONU ÜZERİNDE DURMALI”

Kendilerine bu tür tebligat yapılan KHK’lıların bunlara itibar etmemesini isteyen Çelik, “Tebligatı kabul etmemeleri ve evraka imza atmamaları gerekir. Ayrıca partiler de bu konu üzerinde durmalılar.” çağrısı yaptı.





“PROVAKASYONLARA DAHİLMİŞ GİBİ GÖSTERECEKLER”

Konunun uzmanlarının uyarılarına da yer veren Çelik, “Seçim günü yapılabilecek provokasyonlarda kullanılmak üzere bazı kişileri olaylara dahilmiş gibi gösterme maksadıyla bu tür bir faaliyet içine girilmiş olabileceğini belirtiyorlar. Bu hususun dikkate alınması gerekir.” dedi.





2019 İSTANBUL SEÇİMLERİNDE DE BENZER KOMPLO KURULDU

2019 İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerini kaybeden AKP, birkaç sandıkta KHK’lıların görevli olduğu gerekçesiyle seçimlerin iptalini istemişti.







