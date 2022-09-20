Samanyolu Haber /Ekonomi / Kıbrıs ve İsrail "Afrodit" anlaşmazlığını sonlandırıyor /20 Eylül 2022 10:24

Kıbrıs ve İsrail "Afrodit" anlaşmazlığını sonlandırıyor

Avrupa'nın Rus gazına alternatif arayışına çıkması, uzun süredir Afrodit doğal gaz sahası konusunda anlaşmazlık yaşayan İsrail ve Kıbrıs'ı yakınlaştırdı.

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DW'nin haberine göre, İsrail ve AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti, iki ülke arasında açık denizdeki doğal gaz sahaları konusunda uzun süredir devam eden anlaşmazlığın çözümünde "önemli" bir ilerleme kaydedildiğini bildirdi.

Kıbrıs Enerji Bakanı Natasa Pilides ve İsrailli mevkidaşı Karine Elharrar Lefkoşa'da gerçekleştirdikleri görüşmede "adil ve hızlı bir çözüm" için kararlı olduklarının altını çizdiler.

Açıklamada İsrail ve Kıbrıs'ın, Avrupa'nın yeni enerji kaynakları aradığı bir süreçte, her iki ülkenin de hak iddia ettiği Doğu Akdeniz'deki Afrodit doğal gaz sahasıyla ilgili sorunun çözümü konusunda ivedilikle anlaşmaya varmaya kararlı oldukları vurgulandı.

İsrail, Afrodit'in yaklaşık 4, 4 trilyon metreküp doğal gaz rezervine sahip olduğu hesaplanan bir bölümünün kendisine ait Yishua gaz sahası içinde yer aldığını iddia ediyor. Lefkoşa ise Afrodit'in tamamının Kıbrıs Cumhuriyeti'ne ait olduğunu savunuyor. Afrodit doğal gaz sahasıyla ilgili iki ülke arasındaki müzakerelerden şimdiye kadar bir sonuç alınamadı.

Ukrayna savaşı süreci değiştirdi

Ancak Avrupa'nın Ukrayna savaşının yol açtığı enerji krizi nedeniyle Rus enerji kaynaklarına olan bağımlılığına son verme  kararı müzakerelere aciliyet kazandırdı.

Rusya'nın Avrupa'ya doğalgaz arzını kısması, bölgede başta akaryakıt olmak üzere bir çok sektörde fiyatların aşırı derecede artmasına yol açmıştı.

Süreç hızlandırılacak

İsrail Enerji Bakanı Elharrar tarafından yapılan açıklamada, "Küresel enerji krizi ve Avrupa'da artan doğal gaz ihtiyacı doğrultusunda her iki tarafın da hızlı, şeffaf ve adil bir çözümü hızlandırmasının yararımıza olduğuna inanıyorum" denildi.

Elharraer, "Aramızdaki güven ve çeşitli alanlarda verimli iş birliğinin sürdürülmesi her iki taraf için de çok önemli'' ifadesini kullandı.

Kıbrıs Enerji Bakanı Pilides ise, müzakereleri sonuca götürecek bir yol haritası hazırlanması konusunda "önemli ilerleme" kaydettiklerini belirterek görüşmelerin önümüzdeki haftalarda da devam edeceğini söyledi.
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