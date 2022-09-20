İranlılar Mahsa Amini için sokaklara döküldü

Mahsa Amini'nin ölümü Avrupa Birliği'nin (AB) de tepkisini çekti. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Amini'nin ölümünden sorumlu olanların yargı önünde hesap vermesi ve tüm İranlıların temel insan haklarının korunması çağrısında bulundu.









DW'ningöre, geçen hafta İran'da ahlak polisi tarafından başörtüsü kurallarına uygun örtünmediği gerekçesiyle gözaltına alınmasının ardından komaya girerek hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümünün yankıları sürüyor.Dün gece de ülkenin birçok yerinde düzenlenen gösterilerde protestocular Amini'nin ölümünün aydınlatılmasını talep etti. Başkent Tahran'da düzenlenen gösteriye binlerce kişinin katıldığı bildirildi. Fars haber ajansının aktardığına göre, polis göstericilerden bazılarını gözaltına aldı.Amini'nin yaşadığı yer olan İran'ın Kürdistan eyaletinde de protestolar devam etti. İran medyasında yer alan haberlere göre, bölgede göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşandı. Göstericilerin, daha önce ülkede düzenlenen rejim karşıtı gösterilerde sık sık kullanılan "Korkmuyoruz, birlikteyiz" sloganını attığı bildirildi.22 yaşındaki Mahsa Amini geçen Salı günü Ahlak polisi tarafından, "İslami olmayan kıyafetleri" nedeniyle gözaltına alınmış; gözaltında olduğu sırada komaya giren genç kadın, götürüldüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Amini'nin gözaltında başına aldığı darbe sonucu hayatını kaybettiği iddialarını geri çeviren polis, genç kadının kalbinin durmasının ölümüne yol açtığını savunuyor. İnternette yer alan iddialarda ise polisin Amini'nin başını polis aracının camına çarpması sonucu komaya girdiği belirtiliyor. Hamini'nin götürüldüğü hastane, Instagram'da genç kadının hastaneye geldiği sırada beyin ölümünün gerçeklemiş olduğu paylaşmışını yapmış ancak daha sonra bu paylaşımı kaldırmıştı.