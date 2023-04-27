Kılıçdaroğlu: Çok kutuplaştık, artık kucaklaşalım

Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Balıkesir Mitinginde yurttaşlarla bir araya geldi.







Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Kemal Kılıçdaroğlu, AKP iktidarının toplumun farklı kesimlerini hedef gösterdiğini hatırlatarak kutuplaştırmayı artıran politikalara tepki gösterdi.





Kılıçdaroğlu, "Artık birlik zamanı. Kavganın zamanı değil. Türkiye’nin içinde bulunduğu bu karamsar atmosferi aşma zamanı. Her evde huzurun bereketin olduğu, caddesinde parklarında sokaklarında özgürce gezebildiği bir yurdumuz olsun. Bizim elin oğlundan ne farkımız var" diye konuştu.





KILIÇDAROĞLU: TÜRKİYE'NİN MAKUS TALİHİNİ BU MEYDANDA YENECEĞİZ

Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu yurttaşlara sesleniyor. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle oldu:





"Kuvâ-yi Milliye Meydanı'ndayız. Türkiye'nin makus talihini bu meydanda yeneceğiz. Tıpkı atalarımızın yendiği gibi. Türkiye'nin karamsar bir ortamda olduğunu, büyük sıkıntılar olduğunu, hayat pahalılığını, gençlerdeki umutsuzluğu biliyorum. Herkesin sıkıntısı var, derdi var. 21 yıldır ülkeyi yönetiyorlar. Ama artık değişimin zamanı geldi. Yeni bir ruha yeni bir anlayışa ihtiyacımız var. Bir değişime ihtiyacımız var. Çok kutuplaştık, çok savrulduk; artık kucaklaşalım, barışmanın zamanı. Artık birlik zamanı. Kavganın zamanı değil. Türkiye’nin içinde bulunduğu bu karamsar atmosferi aşma zamanı.





Bir anne çocuğumun beslenme çantasına ekmeğe salça sürüp koyuyorum diyor. Bir çocuğumuz açsa 85 milyon açız demektir. Yeni bir anlayışı bu ülkeye getireceğim. Hiç kimseyi ötekileştirmeden. 85 milyonun huzur içinde bir arada yaşadığı bir ülkeyi inşa etmenin yolu sizden geçiyor."





"BİZİM ELİN OĞLUNDAN NE FARKIMIZ VAR"

"Bu kadar zengin bir coğrafyada çiftçi zarar eder mi? Yurt dışındaki çiftçiyi destekleyeceğine kendi ülkendeki çiftçiyi desteklesen daha iyi olmaz mı? Tamamı olacak. Onlar 5’li çeteler için çalıştı, Bay Kemal vatandaşı için çalışacak. Bizim için yandaş değil vatandaş önemli. Herkesin kazandığı, ürettiği, kimsenin zarar etmediği bir tabloyu inşa edeceğiz. 85 milyon birlikte çalışacağız. Birlikte alın teri dökeceğiz. Bu ülkeye sözüm var. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye’yi inşa edeceğim.





Her evde huzurun bereketin olduğu, caddesinde parklarında sokaklarında özgürce gezebildiği bir yurdumuz olsun. Bizim elin oğlundan ne farkımız var."





"SURİYELİLER KENDİ ÜLKELERİNE GİDECEK"

"Söz verdim 100 bin öğretmen atamasını cumhuriyetin 100. yılında yapacağız diye. Bütün köy okullarını açacağız. Köyde öğretmen de olacak öğrenci de olacak. Ferhat ile Şirin'in buluştuğu gibi öğretmenlerle öğrencileri buluşturacağız. 'Çocuğumu okutayım' diyerek köyü terk etmek zorunda kalmayacaklar.





Emekliye bayramlarda bir asgari ücret kadar ikramiye vereceğiz. Önümüzde Kurban Bayramı var. Bankaya gittiğinizde her emeklinin hesabında 15 bin lira olduğunu göreceksiniz.





Türkiye 3 milyon 600 bin sığınmacıya baksın. Eyvallah ama bizim evlatlarımız işsiz. Asgari ücretin yarısıyla çalışıyor. Suriyeliler kendi ülkelerine gidecek. Suriye ile barışacağız. Bay Kemal sözünden dönmeyecek. "







