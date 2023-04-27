Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu'na miting engeli: Valilik önce izin verdi, sonra iptal etti /27 Nisan 2023 16:10

Kılıçdaroğlu'na miting engeli: Valilik önce izin verdi, sonra iptal etti

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 Mayıs'ta Erzurum'da İstasyon Meydanı'nda yapacağı mitinge önce izin verildi, sonra verilen izin Erzurum Valiliği tarafından iptal edildi.

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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Erzurum'da 3 Mayıs Çarşamba günü saat 13.00'de yapılması planlanan mitingi Erzurum Valiliği tarafından iptal edildi.

Erzurum'da istasyon meydanında yapacağı miting için CHP İl Başkanlığı'nın yaptığı başvuruya 25 Nisan'da izin veren Erzurum Vali Yardımcısı Lokman Düzgün, bir gün sonra ise kararını değiştirerek güvenlik sorununu gerekçe göstererek verdiği izni iptal etti. Düzgün, MNG AVM yanında bulunan alanı adres gösterdi.

Gelişmeyi kişisel Twitter hesabı üzerinden duyuran CHP Erzurum İl Başkanı Suat Dülger, "Millet İttifakı mitingini her alanda yapar, fakat devleti temsil eden valiliğimiz gar meydanında 'güvenlik' sağlayamıyor ise bu ayıp da onlara yeter" dedi. 
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