Samanyolu Haber /Gündem / Diyarbakır'da dört gazeteci tutuklandı /27 Nisan 2023 15:54

Diyarbakır'da dört gazeteci tutuklandı

Diyarbakır merkezli operasyonda gözaltına alınan 10 gazeteciden Abdurrahman Gök, Beritan Canözer, Mehmet Şah Oruç ve Remzi Akkaya hakkında tutuklama kararı verildi.

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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Diyarbakır 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği'nin 216 kişi hakkında gözaltı kararı verdiği, 128'nin gözaltına alındığı operasyonda gözaltına alınan gazeteciler Beritan Canözer, Remzi Akkaya, Abdurahman Gök ve Mehmetşah Oruç, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Gazeteciler hakkında tutuklama kararı
MA'ya göre, gözaltına alınan 10 gazeteci arasında yer alan Beritan Canözer, Mehmet Şah Oruç ve Remzi Akkaya savcılık ifadelerinin ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Canözer, Oruç ve Akkaya tutuklandı.


Diyarbakır Emniyeti Gazetecilerin 'suç aletleri' diye kameralar ve fotoğraf makinelerini sergiledi


Gazeteci Abdurrahman Gök de savcılık ifadesinde kendisine yönelik suç isnadını reddederken, Gök "örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Gök hakkında da tutuklama kararı verildi.

Gök'e soruldu: Sendika üyeliğiniz var mı?
Gök'e emniyette tutanakta olmayan sorular yöneltildi. Emniyette Gök'e sözlü olarak, "Bugüne kadar gerçekleştirmeyi planladığınız eylem ve faaliyetler nelerdir?", "Kullanmış olduğunuz takma ad, mahlas, kod adınız var mı?" ve "Herhangi bir parti sendika ya da derneğe üyeliğiniz var mı? Eğer var ise ne amaçla üye oldunuz?" gibi sorular yöneltildi.


İki sanatçı serbest bırakıldı
Sanatçı Elvan Koçer ise adli kontrol tedbiri istemiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Tiyatro sanatçısı Şahperi Alphan Bayhan da savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Gözaltına alınanların ifade işlemleri devam ediyor.
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