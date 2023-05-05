Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu: En düşük memur maaşı 21 bin 265 TL olacak /05 Mayıs 2023 10:08

Kılıçdaroğlu: En düşük memur maaşı 21 bin 265 TL olacak

Millet İttifakı‘nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu iktidara gelmeleri halinde en düşük memur maaşını asgari ücretin 2,5 katına çıkaracaklarını söyledi.

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Millet İttifakı‘nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, "Kamu. Memurlar" isimli yeni bir video yayınladı.

2012 yılında en düşük memur maaşının asgari ücretin 2,5 katı olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Şu anda bu oran 1,4’lere kadar geriledi. İşte bu yüzden, iktidara gelir gelmez en düşük memur maaşını asgari ücretin 2,5 katına çıkaracağım. Yani bugünün tutarlarıyla söyleyecek olursam; en düşük memur maaşı net 21 bin 265 lira seviyesinde olacak" dedi.

Memurların tek sorununun maaş olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, örneğin polislerin çalışma saatlerinin günde 12-13, ayda ise 240-250 saati bulduğunu belirtti ve "Polis intiharlarının arkasında yatan sebeplerden biri de bu" ifadesini kullandı. 

Öğretmenlerin sorunlarına da değinen Kılıçdaroğlu, "1 milyon 200 bin öğretmenimiz, geleceğimizin teminatı, evlatlarımızı emanet ettiğimiz kıymetlilerimiz. Kalabalık sınıflardan okullardaki hijyen sorununa ve malzeme sıkıntısına kadar pek çok imkansızlıklar içinde görevlerini yapmaya çalışıyorlar" diye konuştu. 

15 Mayıs’tan sonra 100 bin yeni güvenlik personeli atayacaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Atama bekleyen 100 bin öğretmenimizi öğrencileri ile buluşturacağız. Sözleşmeli öğretmen, ücretli öretmen, kadrolu öğretmen gibi ayrımları ortadan kaldıracağız" dedi.
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