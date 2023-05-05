MHP Hizan ilçe başkanı uyuşturucu ile yakalandı: Yönetim feshedildi

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 1 kilo uyuşturucu ile yakalanan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Hizan İlçe Başkanı Eyüp Üste, gözaltına alındı.

Tele1.com'un haberine göre, MHP Bitlis Hizan İlçe Başkanı Eyüp Üste, Diyarbakır’da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1 kilo eroin ile yakalandı.

MHP’li Üste’nin uyuşturucu madde ile yakalanmasının ardından MHP Genel Merkez'inin talimatıyla Bitlis Hizan ilçe yönetimi feshedildi.





Bitlis İl Başkanlığı hesabından yapılan paylaşımda, "Bitlis Hizan MHP İlçe Yönetim Kurulumuz genel merkezimizin takdirleri sonucu, parti tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince feshedilmiştir" denildi.













MHP İL BAŞKANI ÖNCE REDDETTİ, SONRA DOĞRULADI





Habere göre MHP Bitlis İl Başkanı Tekin Uçak ilk önce reddettiği olayı daha sonra doğruladı. Uçak, Hizan ilçe yönetiminin MHP Genel Merkezi'nin talebiyle düşürülmediğini belirterek "Kendisi istifa etti ama paylaşımı o şekilde yaptık" iddiasında bulundu.





Uçak, Eyüp Üste'nin 'istifa' gerekçesini ise "Kendisi yetersiz kalmıştı. İstifa bu kötü hadiseye denk geldi. İstifadan sonra haberdar olduk, olmaması gerekirdi. Bizimle hiçbir ilgisi yok. Bizde de bu tarz olaylar olmaz" şeklinde açıkladı.





Uçak, gözaltına alınan Üste’nin emniyetteki durumuna ilişkin ise "Bilmiyorum, haberimiz olmadı" yanıtını verdi