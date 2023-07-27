Samanyolu Haber /Politika / Kılıçdaroğlu gözdağı verdi: Yolları ayırırız /27 Temmuz 2023 08:47

Kılıçdaroğlu gözdağı verdi: Yolları ayırırız

İki gün üst üste milletvekilleri ile bir araya gelen Kılıçdaroğlu, değişim tartışmalarının kamuoyu önünde sürdürülmesine tepki gösterdi. İçe kapalı tartışma yapmayanlarla yolların ayrılacağını bildirdiği öğrenildi.

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CHP’de, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi üyeleri ve belediye başkanlarının ardından milletvekilleri ile bir araya geldi. Önceki gün akşam yemeğinde tüm milletvekilleri ile buluşan Kılıçdaroğlu, dün ise beş grup halinde ilk kez milletvekili seçilen isimlerle bir araya geldi.

BirGün'ün haberine göre, Parti içi tartışmaların kamuoyu önünde yapılmasına tepki gösteren Kılıçdaroğlu’nun, bu tartışmaları basın ve vatandaşların önünde sürdüren isimlerin CHP’den uzaklaştırılacağını söyledi.

Kılıçdaroğlu’nun akşam yemeğine, eski ve yeni milletvekillerinin tamamına yakını katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile zoom toplantısında yer alan milletvekillerinin de toplantıya katıldıkları öğrenildi. Burada milletvekillerine seslenen Kılıçdaroğlu’nun değişim tartışmalarına değindiği aktarıldı. Buna göre Kılıçdaroğlu, sızdırılan zoom toplantısının parti içi tartışmaları alevlendirdiğini, ekonomik gelişmeler ve yaşamın her alanına etki eden kötü yönetim örneklerinin konuşulması gerekirken CHP’nin tartışıldığını bildirdi. Partililerden iktidarın gündem değiştirme çalışmalarına katkı vermemesini isteyen Kılıçdaroğlu, bu tartışmaları kamuoyu önünde sürdüren isimlerle yolların ayrılacağını ve bu kararın hızla hayata geçirileceğini söyledi.  

SAHADA OLACAKLAR

Kılıçdaroğlu’nun ayrıca CHP’nin son yerel ve genel seçimlerde düşük oy oranına sahip yerleşim yerleri için özel ekiplerin oluşturulmasını ve milletvekillerinden Mart ayına kadar sahada olmalarını istediği de bildirildi. TBMM’nin 1 Ekim’e kadar tatile girdiğini de anımsatan Kılıçdaroğlu’nun, “Bu boşlukta seçmenle birlikte olun” dediği ifade edildi. Toplantıda ayrıca 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılında etkin çalışma için yapılması gerekenler tartışıldı.  

DEVAMSIZLIK YAPMAYIN

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bu yemeğin ardından dün de yeni dönem milletvekilleriyle bir araya geldi. Milletvekillerine beklentilerini anlatan Kılıçdaroğlu 5 grup halinde gün boyu görüşmeler gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun özellikle komisyon süreçlerinden itibaren tartışmalı tekliflere karşı etkin mücadele verilmesini, gereksiz devamsızlıkların yapılmamasını istediği öğrenildi.  

MAHALLELERDE İTİRAZ

Öte yandan mahalle delegelerinin belirlendiği CHP’de bu sürece itirazlar da genel merkeze ulaştı. Partiye bu konuda çok sayıda itiraz başvurusu yapıldığı öğrenilirken bu itirazların bir bölümünün kabul edildiği öğrenildi. Bu nedenle seçimlerin yenileneceği kaydedildi.
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