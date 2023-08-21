Kılıçdaroğlu: Haklı çıkmaktan hiç mutlu değiliz

“KURUYAN DÖVİZ REZERVLERİNİ MAKYAJLAMAYA UĞRAŞIYOR”





'KKM için olumsuz senaryo var, iki büyük banka Arjantin örneğini çalışmaya başladı!''KKM için olumsuz senaryo var, iki büyük banka Arjantin örneğini çalışmaya başladı!'





“’KASA SIFIR’ DEMEK İÇİN 61 MİLYAR DOLARA İHTİYAÇ VAR”

Rakamlar ortada… 17 Ağustos itibariyle, ‘TCMB net döviz pozisyon açığı (SWAP dahil)’ 61 milyar $. ‘Kasa sıfır’ demek için; 61 milyar dolara ihtiyaç var. TCMB’nin bilançosunda takip ettiği henüz gerçekleşmemiş kur farkı zararı ise 706 milyar lira.





“HAKLI ÇIKMAKTAN MUTLU DEĞİLİZ, AĞIR YÜKÜ HEP BERABER ÖDEYECEĞİZ”





Biz bunların olacağını daha önce söyledik. Saray Hükümetini defalarca uyardık. Bu sıkıntıları nasıl aşacağımızı ‘Ortak Politikalar Mutabakat Metni’ ile ortaya koyduk. Bugün geldiğimiz noktada haklı çıkmaktan hiç mutlu değiliz. Bu ağır yükü 85 milyon hep beraber ödeyeceğiz.





Vatandaşlarımıza ve piyasalara güven verecek bir programı artık derhal açıklayın. Eylül’de açıklayacağınız Orta Vadeli Program bu çerçevede önemli bir fırsattır. Herkese güven verecek para, maliye politikalarıyla, tutarlı bir makro ihtiyati çerçeveyi ortaya koyun.

Kılıçdaroğlu ekonomideki sorunları ve çıkış yolunu anlattı: "Haklı çıkmaktan hiç mutlu değiliz bu ağır yükü 85 milyon hep beraber ödeyeceğiz"Ekonomi yönetiminin aldığı yeni kararlar, Resmi Gazete’de yayımlandı. Piyasaların kapalı olduğu haftasonu açıklanan kararlarla Kur Korumalı Mevduat’ın dönüşümünün başlayacağı tebliğ edildi ve bankaların karşılık yükümlülükleri artırıldı.Ekonomistler yorumladı: Merkez Bankası'nın KKM kararı ne anlama geliyor?Ekonomistler yorumladı: Merkez Bankası'nın KKM kararı ne anlama geliyor?CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kararlarla ilgili değerlendirmeler bulundu ve ekonomi yönetimine çağrı yaptı.Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:“Haftasonu piyasalar kapalıyken yine ‘kervan yolda dizilir’ anlayışıyla, birtakım kararlar açıklandı. Alelacele alınan bu kararlar elbette sebepsiz değil. ‘Harç bitti, yapı paydos!’ dememek için; suyunu çeken tulumbaya dolambaçlı yollardan su taşımaya çalışıyorlar.TCMB, bir yandan bankaların yabancı para zorunlu karşılıklarını artırarak kuruyan döviz rezervlerini makyajlamaya; diğer yandan bankaların menkul kıymet tesisleriyle oynayarak, kapısının önüne terk edilen Kur Korumalı Mevduatın (KKM’nin) yükünü hafifletmeye uğraşıyor.Yine 17 Ağustos itibariyle TCMB’nin, büyük ölçüde KKM’den kaynaklanan zararı 565 milyar lira. Hazine’nin geçen yıldan bu yana KKM için ödediği 152 milyar lira da cabası. Bu ülke böyle bir ekonomik yıkım ve soykırımla daha önce hiç karşılaşmadı.‘En kötü senaryoda bile Hazine’ye yük gelmiyor’ dedikleri KKM uygulaması; ülkenin kaynaklarını emen koca bir kara deliğe dönüştü. Sebep oldukları yüksek enflasyon Türk Lirasının ‘değer biriktirme’ işlevini tamamen yok etti. KKM, dolarizasyonu çok yüksek seviyelerde katılaştırdı.Harcamalarda rekor: Mehmet Şimşek'in 'tasarruf genelgesi'ne kimse kulak asmamışHarcamalarda rekor: Mehmet Şimşek'in 'tasarruf genelgesi'ne kimse kulak asmamışBütüncül bir program yerine, parça başına alınan kararlarla bu sorun çözülemez. KKM bu şekilde tasfiye edilemez. Parça başına alınan kararlar vatandaşlarımızı ve piyasaları daha da ürkütebilir. Kaş yapayım derken, göz çıkarılabilir.TCMB’nin son aldığı kararlarla ya bankalar mevduat faizlerini ciddi şekilde artıracak; ya da yüksek enflasyon ortamında millet KKM’den dövize koşacak. Peki, kasada döviz yokken bu nasıl karşılanacak?Artık havanda su dövmeyin. Önümüzdeki bir yılda çevrilmesi gereken dış borç 206 milyar dolar. Hazine’nin sadece önümüzdeki dört ayda ödeyeceği dış borç 4,5 milyar $. Ama diğer tarafta ülkemizin döviz pozisyon açığı arşa çıkmış.Bu programla orta vadede KKM’den nasıl çıkacağınızın yol haritasını kamuoyuna açıklayın. Dolarizasyonu ve ülkemizin risk primini gerçekten düşürmek istiyorsanız, bu söylediklerimi mutlaka yapın. Aksi halde millet ve tarih huzurunda çok ağır vebal ödersiniz.”