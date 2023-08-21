Batan ekonomi yap boz tahtasına döndü: Şimdi de...

‘BANKALAR POLİTİKA ARACI OLDU’

Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu, “Bankalara KKM yapın baskısı 1.5 yıl sonra tam tersine döndü. Bankaları politika aracı olarak kullanıyorlar, bankacılar ne yapacağını şaşırdı” dedi. Banka müşterilerinin bu hamlelere inanmayacağını da belirten Babuşcu, “Altına yatırım yapanlar altından, dövize yapanlar dövizden vazgeçmez. 20 yılda 50 kere altın bozun çağrısı yapıldı ama getiren oldu mu hiç?” dedi.

‘ENFLASYON ARTACAK’

Prof. Dr. Veysel Ulusoy ise maliye ve para politikasının ekonomik planlama ile birlikte uygulanması gerektiğini dile getirerek, şunları söyledi: