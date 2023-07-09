Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nun önünü kesiyor: "İBB için aday olmasını isterim" /09 Temmuz 2023 09:22

Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nun önünü kesiyor: "İBB için aday olmasını isterim"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2024 yerel seçimlerinde aday olmasını istediğini belirten Kılıçdaroğlu, "Bütün belediye başkanlarımız işlerini çok iyi yaptılar, yapıyorlar" dedi.

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Cumhurbaşkanı seçimlerinde istediğini bulamayan Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) ikinci tur sonrası başlayan 'değişim' tartışmaları sürüyor.

Halk TV'den Fikret Bila'ya konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partideki 'değişim' talebine katılan isimler artarken partiye ve kendisine yönelik eleştirilere yanıt verdi. Kurultay sürecine ilişkin de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Seçimli kurultayın ne zaman yapılacağına yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Kurultay sürecini başlattık. İlçe Kongreleri İl Kongreleri yapılacak. O süreç normal olarak takip edilecek. Ardından da kurultay yapılacak. O süreç tamamlandıktan sonra kurultay tarihini yetkili organımız olan parti meclisimiz belirleyecek" dedi.

Kendisine ve partiye yönelik eleştirilere de değinen Kılıçdaroğlu, "Elbette bütün eleştirileri dikkate alıyoruz. Yol gösteren eleştirilerin başımızın üstünde yeri var. Ancak eleştirilerin de makul bir düzeyde ve saygı içinde yapılması gerekir. Bazıları eleştiri yapıyorum diye hakaret ediyor. Bu kabul edilemez. Size şunu da söylemek isterim ki medyada da CHP’ye dönük bir soykırım var" dedi.

‘HİÇBİR ENGEL BIRAKMAYACAĞIM'
"Bizler de partililerimizin vatandaşımızın nabzını tutuyoruz" diye konuşan Kılıçdaroğlu, "Ben partimi güvenli limana götüreceğimi söyledim. Bunu yapacağım ve yenileşmenin önünde hiçbir engel bırakmayacağım. CHP bu süreçten güçlenerek çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

'BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ İŞLERİNİ İYİ YAPTILAR'
Öte yandan Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Tunç Soyer dahil olmak üzere bütün belediyle başkanlarının çok başarılı olduklarını söyleyen Kılıçdaroğlu "İmamoğlu’nun yeniden İstanbul Belediye Başkanlığı’na aday olmasını istiyor musunuz?" şeklindeki soruya da şu yanıtı verdi:

"Elbette. Bütün belediye başkanlarımız işlerini çok iyi yaptılar, yapıyorlar. Çok başarılılar. Bu nedenle yeniden aday olmalarını isterim. Bu en doğal haklarıdır. Başarılı hizmetlerini sürdürmeleri gerekir."


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