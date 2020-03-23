Kılıçdaroğlu 'KHK mağduru sağlıkçıların' göreve çağrılmasını istedi

Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile ihraç edilen sağlık çalışanlarının görevlerine iade edilmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, askeri hastanelerin de süratle yeniden açılmasını tavsiye etti.





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı hükümete bazı önerilerde bulundu.





Sözlerinin başında bu mücadelede hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Kılıçdaroğlu, bu salgının herkese ön yargılardan arınması gerektiğini gösterdiğini belirterek "Bu salgın bize birlikte hareket etmeyi gösterdi. Dayanışma güzeldir ve güçlendirir" ifadesini kullandı.







"Bugün siyasi polemik yapmaksızın bazı önerilerimizi sizinle paylaşacağım" diyen Kılıçdaroğlu, bunları şöyle sıraladı:





*5 Şubat 2019 tarihinden beri toplanmayan Ekonomik ve Sosyal Konsey toplanmalı, tüm ilgili kurumlar da ayrım gözetmeksizin davet edilmeli.





*Sağlık kuruluşlarının tıbbi ve konaklama ihtiyaçları hızla karşılanmalı.





*Kamu sağlık kuruluşlarındaki eleman açığı hızla giderilmeli, KHK ile gönderilenler ise sağlık kuruluşlarına geri çağrılmalı.





*Hem salgın hem de milli güvenlik açısından askeri hastaneler açılmalı.





*Merkezi yönetim ve belediyeler eşgüdüm içinde çalışmalı.





*Geçici olarak kapatılan iş yerlerinden, esnafın kira harcamaları hazine bakanlığınca karşılanmalı, çalışanların ise asgari ücret üzerinden işsizlik sigortası fonundan karşılanmalı ve çalışanların kredileri 3 ay ertelenmeli.





*Çiftçilerin borçları yeniden yapılandırmalı ve faizsiz olarak ertelenmeli.





*Okulların zorunlu olarak ücretli öğrenmen ve kursiyer öğretmenlerin mağduriyetleri giderilmeli.





*Küçük ve orta boy işletmelerin kredi kullanmaları için TBMM'de yeni bir düzenlemeye gidilmeli.





*Konaklama, ulaşım gibi faaliyetler gösteren yerlere kolaylık sağlanmalı.





*Yoksullar sağlıkları ile uğraşırken, 2 bin liralık gelir güvencesi sağlanmalı.





*Kendi sağlıklarını tehlikeye atan sağlık çalışanlarına her ay 2 maaş değerinde ücret yatırılmalı ve sağlıkta şiddet kanunu artık yürürlüğe girmelidir.





*Kamu ve özel işbirliği ile yaptırılan, hazine garantili ödemeler 1 yıl ertelenmeli.