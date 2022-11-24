Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a hakaretleri için 5 kuruşluk dava /24 Kasım 2022 13:27

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a hakaretleri için 5 kuruşluk dava

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kendisine "Haysiyet fukarası, sefil, zavallı, gafil, namert, kifayetsiz, yüzsüz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhine 5 kuruşluk dava açtı.

SHABER3.COM

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin dünkü grup toplantısında “Belki biraz ağır olacak ama sonuna kadar hak ediyor” diyerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik “Haysiyet fukarası, sefil, zavallı, gafil, namert, kifayetsiz, yüzsüz” gibi ifadeler kullanmıştı.

CHP lideri bu konuşmanın ardından avukatı aracılığıyla Erdoğan aleyhine 5 kuruşluk dava açtı.

“İLGİLİ KİŞİNİN EDERİ, DEĞERİ DİKKATE ALINARAK…”
Dava haberini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik Twitter hesabından şu ifadelerle paylaştı:

” Terbiyeden bağışık dil ürünü: ‘Haysiyet fukarası, sefil, zavallı, gafil, namert, kifayetsiz, yüzsüz’ hakaret sözleri nedeniyle ve Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu’nun, ‘tazminat miktarları ilgilinin kişiliği, değerleri ve ederi dikkate alınarak belirlenmelidir! Erdoğan’ın kişiliği ve ederi için önceden biçtiğim 5 Paralık değeri değiştirecek herhangi bir gelişme de görülmediğinden yine 5 kuruşluk dava aç ve bunu belirt!’ talimatı gereğince, tarafımızdan Erdoğan aleyhine 5 Kuruş miktarlı tazminat davası açılmıştır!..”

Çelik sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşımda da “Erdoğan’ın seviyesizce ifade ettiği “Haysiyet fukarası, sefil, zavallı, gafil, namert, kifayetsiz, yüzsüz” Hakaret sözlerinin ve ahlak değerlerinden yoksun saldırının hesabını soracağız! Genel Başkanımız @kilicdarogluk’nun talimatı gereğince RTE hakkında derhal dava açacağız!” ifadelerini kullanmıştı.


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