Kılıçdaroğlu’nun ekonomi kadrosunda dünyaca ünlü isimler var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP Rejimi'nin Türkiye'de oluşturduğu ekonomik krize çare olabilecek büyük çaplı formüller üzerinde çalışıyor. CHP Lideri'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı ekonomi kadrosunda dünyaca ünlü isimler bulunuyor.





Almanya ziyaretinin akabinde 3 Aralık’ta partisinin ‘kalkınma planını’ açıklayacak. Kılıçdaroğlu’nun kalkınma planında bilim, teknoloji, ekonomi, eğitim, endüstri gibi çeşitli başlıkların yer alacağı konuşuluyor.







DW Türkçe’nin haberine göre CHP’li yetkililer, ‘İkinci Yüzyıla Çağrı’ başlığıyla açıklanacak ekonomi yol haritasının Türkiye’nin beş önemli sorununa 13 çözüm maddesi öneren bir beyanname olduğunu ve üç yıldır üzerinde çalışıldığını belirtiyor. Uzun süredir devam eden bu çalışma için sadece CHP’nin ekonomi kurmaylarının değil alanında uzman ekonomistlerin ve uzmanların da hazırlıkların içinde olduğu kaydediliyor. ABD’deki saygın üniversitelerden MIT’te akademisyenlik hayatını sürdüren ve dünyaca ünlü kitapları bulunan Daron Acemoğlu da video konferans yoluyla konuşacak.





Merkel’in danışmanı da ekipte





Etkinliğe katılacak dikkat çeken isimlerden bir diğeri de ABD’li yazar, ekonomi ve toplum kuramcısı, aktivist, danışman olarak bilinen Jeremy Rifkin. Üçüncü Endüstriyel Devrim konseptinin ‘fikir babası’ olarak kabul edilen Rifkin’in bilimsel-teknolojik değişimlerin toplum ve çevre üzerindeki etkileri hakkında çok sayıda kitabı bulunuyor. Rifkin, Almanya’nın eski başbakanı Angela Merkel’in 3’üncü Endüstri Devrimi politikası sırasındaki danışmanıydı. Etkinlikte söz alarak yoksulluk ile ilgili sunum yapacak olan isimse CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo olacak.





Buna ek olarak Türkiye’de ekonomi dünyasındaki önemli isimlerden Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi, Merkez Bankası eski baş ekonomisti Hakan Kara ile Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Refet Gürkaynak da bu çalışmayı hazırlayan ekibin içindeki bazı isimler.



