Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu’nun ekonomi kadrosunda dünyaca ünlü isimler var /01 Aralık 2022 00:25

Kılıçdaroğlu’nun ekonomi kadrosunda dünyaca ünlü isimler var

ABD ve İngiltere’de temaslarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya ziyaretinin akabinde 3 Aralık’ta partisinin ‘kalkınma planını’ açıklayacak. Kılıçdaroğlu’nun kalkınma planında bilim, teknoloji, ekonomi, eğitim, endüstri gibi çeşitli başlıkların yer alacağı konuşuluyor.

SHABER3.COM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP Rejimi'nin Türkiye'de oluşturduğu ekonomik krize çare olabilecek büyük çaplı formüller üzerinde çalışıyor.  CHP Lideri'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı ekonomi kadrosunda dünyaca ünlü isimler bulunuyor.

Almanya ziyaretinin akabinde 3 Aralık’ta partisinin ‘kalkınma planını’ açıklayacak. Kılıçdaroğlu’nun kalkınma planında bilim, teknoloji, ekonomi, eğitim, endüstri gibi çeşitli başlıkların yer alacağı konuşuluyor. 

DW Türkçe’nin haberine göre CHP’li yetkililer, ‘İkinci Yüzyıla Çağrı’ başlığıyla açıklanacak ekonomi yol haritasının Türkiye’nin beş önemli sorununa 13 çözüm maddesi öneren bir beyanname olduğunu ve üç yıldır üzerinde çalışıldığını belirtiyor. Uzun süredir devam eden bu çalışma için sadece CHP’nin ekonomi kurmaylarının değil alanında uzman ekonomistlerin ve uzmanların da hazırlıkların içinde olduğu kaydediliyor.  ABD’deki saygın üniversitelerden MIT’te akademisyenlik hayatını sürdüren ve dünyaca ünlü kitapları bulunan Daron Acemoğlu da video konferans yoluyla konuşacak.

Merkel’in danışmanı da ekipte

Etkinliğe katılacak dikkat çeken isimlerden bir diğeri de ABD’li yazar, ekonomi ve toplum kuramcısı, aktivist, danışman olarak bilinen Jeremy Rifkin. Üçüncü Endüstriyel Devrim konseptinin ‘fikir babası’ olarak kabul edilen Rifkin’in bilimsel-teknolojik değişimlerin toplum ve çevre üzerindeki etkileri hakkında çok sayıda kitabı bulunuyor. Rifkin, Almanya’nın eski başbakanı Angela Merkel’in 3’üncü Endüstri Devrimi politikası sırasındaki danışmanıydı. Etkinlikte söz alarak yoksulluk ile ilgili sunum yapacak olan isimse CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo olacak.

Buna ek olarak Türkiye’de ekonomi dünyasındaki önemli isimlerden Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi, Merkez Bankası eski baş ekonomisti Hakan Kara ile Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Refet Gürkaynak da bu çalışmayı hazırlayan ekibin içindeki bazı isimler. 

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kılıçdaroğlu’nun ekonomi kadrosunda dünyaca ünlü... Sonraki Haber >>

Makyajlı rakamlar, ışıltılı gözler batan ekonomiyi gizleyemiyor

Makyajlı rakamlar, ışıltılı gözler batan ekonomiyi gizleyemiyor

Akşener zamlardan bahsettiği anda TRT yayını kesti

Akşener zamlardan bahsettiği anda TRT yayını kesti

Gençler Külünk'ü perişan etti: 'Erdoğan'ın sicilinde böyle kara bir leke var mı?'

Gençler Külünk'ü perişan etti: 'Erdoğan'ın sicilinde böyle kara bir leke var mı?'

Yamanlar Koleji Mezunları Fethullah Gülen Hocaefendi’yi Ziyaret Etti

Yamanlar Koleji Mezunları Fethullah Gülen Hocaefendi’yi Ziyaret Etti

'Pırlanta Kitap Okumaları'

'Pırlanta Kitap Okumaları'

Kılıçdaroğlu'ndan 'kış saati' videosu

Kılıçdaroğlu'ndan 'kış saati' videosu

Çin'deki protestoların sembolü 'Boş kağıt parçası' ne anlama geliyor?

Çin'deki protestoların sembolü 'Boş kağıt parçası' ne anlama geliyor?

Yunanistan'da sığınmacılara yapılan kötü muamele kamerada

Yunanistan'da sığınmacılara yapılan kötü muamele kamerada

[Harun Tokak] Deryada Yangın Var

[Harun Tokak] Deryada Yangın Var

İmamoğlu'ndan Soylu'ya sert cevap

İmamoğlu'ndan Soylu'ya sert cevap
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:32:01