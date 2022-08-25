Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu 'ödemeyin' dedi, 6 saat sonra AKP'nin 'icra tasfiye' düzenlemesi açıklandı /25 Ağustos 2022 09:32

Kılıçdaroğlu 'ödemeyin' dedi, 6 saat sonra AKP'nin 'icra tasfiye' düzenlemesi açıklandı

Bankaların vatandaşların borçlarını Varlık Şirketleri’ne devrettiğini belirterek vatandaşlardan bu borçları ödememesini isteyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamasının üzerinden kısa bir süre sonra Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, vatandaşların elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi temel ihtiyaçlara ait sözleşmelerden kaynaklanan borçlarının devletin üstleneceğini açıkladı.

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Dar gelirli vatandaşların icra ve haciz sorununa yönelik hazırlandığı belirtilen iki ekonomi paketinde 6 milyona yakın vatandaşın yaklaşık 30 milyar lira tutarındaki icralık borcunun tasfiye edileceği kaydedildi.

Buna göre 6 milyona yakın vatandaşın yaklaşık 30 milyar lira tutarındaki icralık borcu tasfiye edilecek. Elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi temel ihtiyaçlara ait sözleşmelerden kaynaklanan borçları devlet üstlenecek.

NTV’nin Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den aldığı bilgiye göre, elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi temel ihtiyaçlara ait sözleşmelerden kaynaklanan borçları devlet üstlenecek. Buna göre, 5 milyona yakın ailenin 2 bin liraya kadar olan borcu icradan düşecek.

Bu amaçla ailelerin borçlu olduğu şirketler, icraya verdikleri alacaklarını muhasebe kayıtlarında gider olarak gösterecek ve vergiden düşecek. Böylece bu kapsamdaki vatandaşların borcu kamu maliyesinden karşılanmış olacak.

Paketin ikinci ayağını ise takibi varlık yönetim şirketleri tarafından yapılan icradaki borçlar oluşturacak. Bir milyona yakın vatandaşın varlık yönetim şirketlerine devredilmiş 2 bin 500 liraya kadar olan icra takibindeki borçlarını devlet üstlenecek.

“VATANDAŞLAR 30 MİLYAR LİRAYA YAKIN İCRA BORÇ YÜKÜNDEN KURTULACAK”

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati düzenlemeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Kamu maliyesine önemli bir yük getirmeden bu borçların tasfiyesini amaçlıyoruz. Bu borçlarda varlık yönetim şirketleri ve işletme hesabına göre defter tutan şirket veya kurumlar alacaklı tarafı oluşturuyor. Borçlular ise gerçek kişi. Vatandaşlar 30 milyar liraya yakın icra borç yükünden kurtulacak. Bu sayede küresel ekonomik kriz ve salgının en fazla etkilediği alt gelir düzeyindeki vatandaşların icralık borçlarının tasfiyesi gerçekleşecek.”

KILIÇDAROĞLU “SAKIN ÖDEMEYİN” DEMİŞTİ

AKP iktidarının uyguladığı faiz politikalarının sonuçlarını anlattığı bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasında bankaların borçlarını Varlık Şirketleri’ne devretmesine değinmiş ve vatandaşlardan bu borçları ödememesi istemişti.

Kılıçdaroğlu, “Borçlarının faizi arttığı için ödemeye yapamayan insanların borçlarına bankalar ne yapıyor? Bu da bir başka soru. Borçlarınızı varlık şirketlerine satıyorlar. Öyle varlık dendiğine de bakmayın. Kılıf o kılıf. Bu şirketler tefecidir, mafyadır. Onlara borçlarınızı ödemeyin, seçimden sonra onlarla ben hesaplaşacağım.

Sevgili halkım, bu borçlar nedeniyle avukatlar tarafından aranacaksınız. Size, ailenize zarflar gönderecekler. Tehdit edecekler. Bunlar tefecidir, mafyadır. Bunlar engerekler ve çıyanlardır. Bunlar aşınıza ve ekmeğinize göz koyanlardır. Sakın, sakın ödemeyin. Seçimden sonra onlarla ben konuşacağım, ben. Ödemeyin” ifadelerini kullanmıştı.
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