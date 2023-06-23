Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu'na ilk kez bayrak açtı! 'Telafisi çok ağır olur' /23 Haziran 2023 10:28

Kılıçdaroğlu'na ilk kez bayrak açtı! 'Telafisi çok ağır olur'

CHP grup başkanı Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na çok önemli çağrı! Uzun senelerdir CHP'de siyaset yapan grup başkanvekilliği görevi sonrası grup başkanlığı görevine getirilen Özgür Özel, yerel seçimler için mesaj verdi!

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Seçim sonrasında CHP'de yaşanan son dakika gelişmelerine bir yenisi daha eklendi! Kılıçdaroğlu'nun en yakınındaki isimlerden biri olan Özgür Özel, İsmail Küçükkaya'ya verdiği beyanatlarda kurultayın kesinlikle yerel seçim öncesinde yapılması gerektiğini savunurken 'Eğer biz bu şekilde devam edersek CHP için çok olumsuz tablolar çıkabilir telafisi de ağır olur' dedi.


İSTANBUL VE ANKARA MESAJI!
İstanbul ve Ankara'yı işaret eden Özgür Özel, 'Tabanımızı heyecanlandırmamız lazım! Eğer böyle devam edilirse yerel seçimde çıkacak sonuçların telafisi çok ağır olur' ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN KILIÇDAROĞLU'NA ÇAĞRI! 'TELAFİSİ AĞIR OLUR'
"Kurultay kesinlikle yerel seçim öncesi olmalı! Seçim sonrasında içine düştüğümüz durumun içinden çıkmamız, tabanımızı heyecanlandırmamız lazım. Bu şekilde devam edersek CHP için çok olumsuz tablolar çıkabilir bunun telafisi de çok ağır olur."
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