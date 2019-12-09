Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu'na destek: Hemen komisyonu kuralım /09 Aralık 2019 10:02

Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu'na destek: Hemen komisyonu kuralım

Eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun “Yaşayan cumhurbaşkanları dahil, ilgili herkesin mal varlığı Meclis’te araştırılsın” çağrısına CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu destek verdi. Kılıçdaroğlu, "Bir komisyon kurulmak istenmesi halinde buna CHP olarak bizim desteğimiz olur" dedi.

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CHP Genel Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şehir Üniversitesi’yle ilgili tartışmanın, hukuk içerisinde çözülmesi çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu, temiz siyaset için de siyasetçilerin mal varlıklarının araştırılmasına ihtiyaç olduğunu söyledi.

Sözcü’den Saygı Öztürk‘ün haberine göre CHP lideri, Şehir Üniversitesi’nin durumu ve eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun siyasetçilerin mal varlıklarındaki artışın araştırılması çağrısına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

Üniversiteler üzerinden siyasal hesaplaşma ve bunun baş aktörlüğünü Erdoğan’ın üstlenmesi, bu kurumlara saygısızlığın bir göstergesidir. Merak ediyorum o vakfın kurucuları arasında Davutoğlu olmasaydı, vakfın yönetiminde Erdoğan’a yakın isimler olsaydı böyle bir tartışma gündeme gelir miydi? Gelmezdi…

'Fırsatçılık yapılıyor'

Erdoğan düne kadar kendi yandaşlarını, banka borçlarından, ekonomik sıkıntılarından kurtardı. Ankara’da Erdoğan’ın akrabası tarafından yaptırılan Nex Lavel’ın Ziraat Bankası’na verilmesi, İstanbul’da finans merkezinin alınıp üç müteahhidin kurtarılması… Çektiği sıkıntı fırsat bilinerek banka aracılığıyla üniversitenin ele geçirilmek istenmesi doğru değil. Sorun varsa hukuk içinde çözülmeli.

'Yerinde bir çağrı'

Ahmet Davutoğlu’nun çağrısı, güzel ve yerinde bir çağrıdır. Mal varlıklarının araştırılması amacıyla bir komisyon kurulmak istenmesi halinde buna CHP olarak bizim desteğimiz olur. Temiz siyaset, siyasetin kirlilikten arınması açısından buna ihtiyaç var.

Erdoğan ne demişti?

Ahmet Davutoğlu'ndan ‘malum zat' diye bahseden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Şehir Üniversitesi'nin tahsisini başbakanlığım sırasında ben yaptım. Tahsisini ben yaptığım halde malum zat başbakan olunca bunu mülkiyet devrine dönüştürdü. Bu yapılamaz. Türkiye'de hiçbir üniversiteye tapu devri yoktur, olmamıştır. Bu mülkiyet devrini yaparken (Davutoğlu'nun) yanında Ali Babacan, Mehmet Şimşek, Feridun Bilgin var. Halkbank'tan kredi alıyorlar. Halef selef olduğumuz cumhurbaşkanı aradı ‘Arzu ederseniz bunu çözersiniz' dedi. Buranın hamisi Marmara Üniversitesidir. Biz ne oradaki öğrencilerin ne de akademisyenlerin düşmanıyız. Burada Halk Bankası'nın dolandırılması söz konusu” demişti.
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